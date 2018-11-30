Петр Порошенко превознес президента США за то, что Дональд
Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам
украинского руководителя, в этом поступке проявилось истинное величие политика.
Петр Порошенко превознес президента США за то, что Дональд
Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам
украинского руководителя, в этом поступке проявилось истинное величие политика.
Решение Дональда Трампа отложить встречу с Владимиром
Путиным на саммите G20
в Аргентине вдохновило президента Украины. Восторженный комментарий по этому
поводу Петр Порошенко оставил в своем Twitter. Пользователи изрядно
повеселились.
"Вот как поступают великие лидеры", – подписал
украинский президент публикацию, представляющую собой перепост твита Дональда
Трампа. Президент США, напомним, писал следующее: "Поскольку корабли и
моряки не были возвращены Украине, я решил отменить мою ранее запланированную
встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Буду с нетерпением ждать
этого важнейшего саммита, как только эта ситуация будет решена".
Большинство подписчиков позволили себе не согласиться с
Петром Алексеевичем. Как отметил один из пользователей, великие лидеры не
позволяют всяким мелким диктаторам, пришедшим к власти при поддержке
неонацистов и грузинских снайперов, манипулировать собой.
Другие были немногословны. Они просто оставляли в
комментариях картинки с изображением Порошенко, на которых украинский лидер
чистил ботинки и целовал ноги своему американскому кумиру, передает RT.
25 ноября ФСБ сообщила, что три украинских военных корабля
нарушили морскую границу и опасно маневрируют в российских водах. Российские
пограничники задержали их вместе с 24 моряками. По версии Киева, суда совершали
плановый переход из Одессы в Мариуполь, о чем сообщили заранее. Однако
российская сторона никаких уведомлений не получала. В Москве инцидент назвали
провокацией. А президент Украины Петр
Порошенко ввел в стране военное положение.