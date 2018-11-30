Петр Порошенко превознес президента США за то, что Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По словам украинского руководителя, в этом поступке проявилось истинное величие политика.

Петр Порошенко превознес президента США за то, что ДональдТрамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным. По словамукраинского руководителя, в этом поступке проявилось истинное величие политика.Решение Дональда Трампа отложить встречу с ВладимиромПутиным на саммите G20в Аргентине вдохновило президента Украины. Восторженный комментарий по этомуповоду Петр Порошенко оставил в своем Twitter. Пользователи изрядноповеселились."Вот как поступают великие лидеры", – подписалукраинский президент публикацию, представляющую собой перепост твита ДональдаТрампа. Президент США, напомним, писал следующее: "Поскольку корабли иморяки не были возвращены Украине, я решил отменить мою ранее запланированнуювстречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным. Буду с нетерпением ждатьэтого важнейшего саммита, как только эта ситуация будет решена".Большинство подписчиков позволили себе не согласиться сПетром Алексеевичем. Как отметил один из пользователей, великие лидеры непозволяют всяким мелким диктаторам, пришедшим к власти при поддержкенеонацистов и грузинских снайперов, манипулировать собой.Другие были немногословны. Они просто оставляли вкомментариях картинки с изображением Порошенко, на которых украинский лидерчистил ботинки и целовал ноги своему американскому кумиру, передает RT.25 ноября ФСБ сообщила, что три украинских военных кораблянарушили морскую границу и опасно маневрируют в российских водах. Российскиепограничники задержали их вместе с 24 моряками. По версии Киева, суда совершалиплановый переход из Одессы в Мариуполь, о чем сообщили заранее. Однакороссийская сторона никаких уведомлений не получала. В Москве инцидент назвалипровокацией. А президент Украины ПетрПорошенко ввел в стране военное положение.