Карина Мишулина поддержала стремление Марии Шукшиной избавить отечественный эфир от скандальных ток-шоу. Артистка подписала петицию, призывающую закрыть программу Пусть говорят Первого канала.

Карина Мишулина поддержала стремление Марии Шукшиной избавитьотечественный эфир от скандальных ток-шоу. Артистка подписала петицию,призывающую закрыть программу "Пусть говорят" Первого канала.Мишулина на личном опыте убедилась, что телевизионщики дажене слышали ожурналистскойэтике, а на Закон о СМИ "хотели плевать". Актриса сообщила,что точит зуб на Дмитрия Борисова, который буквально заставил ее участвовать всвоей программе."Нас заманили обманным путем, практически шантажом. Когдаэта история с Еремеевым только началась, мы бегали от "Пусть говорят" 2 месяца.Нас травили в соцсетях. Мы не понимали, как это все работает, не смотрим этиток-шоу, скандалы – это не про нас. Подумали, что пойдем, скажем всю правду – инас оставят в покое. Получилось все наоборот!" – сообщила Карина.Отметим, что к АндреюМалахову, который ведет программу "Прямой эфир", Мишулина настроена не так враждебно."Ничего не могу сказать плохого по поводу Малахова. Когда мы поняли, что на"Первом" нас и память о Спартаке Васильевиче смешали с грязью, обратились кАндрею, сняли три передачи. Но и это не сыграло никакой роли", – цитируетзнаменитость prozvezd.info.Напомним, актер ТимурЕремеев, участвуя в нечестивых программах Борисова, стремится доказать, что он якобы сынлегендарного Спартака Мишулина. В рамках ток-шоу "Пусть говорят" была проведена экспертизаДНК, которая подтвердила слова героя. Однако семья звезды советского кино считает,что результаты исследования были сфальсифицированы, а свидетели подкуплены.Между тем, актриса Мария Шукшина подписала петицию против Малахова и Борисова, размещенную обычнымтелезрителем на сайте www.change.org. Составители прошения требуютзаконодательно запретить программы "Прямой эфир" Андрея Малахова,"Пусть говорят" Дмитрия Борисова, "Ты не поверишь!" каналаНТВ. По мнению авторов прошения, только такие кардинальные меры могут спастиобщество от деградации, духовного и психологического развращения.