Аргентина не встретила Эммануэля Макрона. Президента Франции с супругой у трапа самолета, приземлившегося в Буэнос-Айресе, ожидал лишь рабочий в светоотражающем жилете.

Аргентина не встретила Эммануэля Макрона. Президента Франциис супругой у трапа самолета, приземлившегося в Буэнос-Айресе, ожидал лишьрабочий в светоотражающем жилете.Президента и первую леди Франции в аэропорту Буэнос-Айресадолжна была встретить вице-президент Аргентины Габриэла Микетти. Однакоаргентинский политик ожидала условленного сигнала, который по какой-то причинезапоздал."Мы должны были ждать, пока нам не скажут: "Сейчас!", чтобы идти к красной ковровой дорожке встречать их. Всебыло распланировано по минутам и согласовано с сотрудниками протокола президентаФранции. Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент уже садится вавтомобиль", – пояснила позже Микетти.В ролике,опубликованном на официальном канале саммита G20, видно, как Эммануэль и Брижит Макрон спускаются по трапусамолета. Не обнаружив официальной встречающей делегации, французский лидерпожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете, передает РИА Новости.Саммит G20 пройдет в столице Аргентины 30 ноября – 1декабря. Многие главы стран-участниц уже прибыли в Буэнос-Айрес.Ранее сообщалось, что глава Франции Эммануэль Макрон возмутил общественность фотографиями с полуголыми чернокожими мужчинами. На снимках африканцы ведут себя очень раскованно: трогают президента за живот и демонстрируют на камеру непристойные жесты.Скандальные фотографии были сделаны в ходе поездки Макрона на карибский остров Сен-Мартен – одну из заморских территорий Франции, куда глава Пятой республики приезжал оценить ход восстановительных работ. Соцсеть Facebook заблокировала пользователей, опубликовавших эти снимки, за порнографию.