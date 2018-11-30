Аргентина не встретила Эммануэля Макрона. Президента Франции
с супругой у трапа самолета, приземлившегося в Буэнос-Айресе, ожидал лишь
рабочий в светоотражающем жилете.
Аргентина не встретила Эммануэля Макрона. Президента Франции
с супругой у трапа самолета, приземлившегося в Буэнос-Айресе, ожидал лишь
рабочий в светоотражающем жилете.
Президента и первую леди Франции в аэропорту Буэнос-Айреса
должна была встретить вице-президент Аргентины Габриэла Микетти. Однако
аргентинский политик ожидала условленного сигнала, который по какой-то причине
запоздал.
"Мы должны были ждать, пока нам не скажут: "Сейчас!", чтобы идти к красной ковровой дорожке встречать их. Все
было распланировано по минутам и согласовано с сотрудниками протокола президента
Франции. Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент уже садится в
автомобиль", – пояснила позже Микетти.
В ролике,
опубликованном на официальном канале саммита G20, видно, как Эммануэль и Брижит Макрон спускаются по трапу
самолета. Не обнаружив официальной встречающей делегации, французский лидер
пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете, передает РИА Новости.
Саммит G20 пройдет в столице Аргентины 30 ноября – 1
декабря. Многие главы стран-участниц уже прибыли в Буэнос-Айрес.
Ранее сообщалось, что глава Франции Эммануэль Макрон возмутил общественность фотографиями с полуголыми чернокожими мужчинами. На снимках африканцы ведут себя очень раскованно: трогают президента за живот и демонстрируют на камеру непристойные жесты.
Скандальные фотографии были сделаны в ходе поездки Макрона на карибский остров Сен-Мартен – одну из заморских территорий Франции, куда глава Пятой республики приезжал оценить ход восстановительных работ. Соцсеть Facebook заблокировала пользователей, опубликовавших эти снимки, за порнографию.