Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и генеральному прокурору Юрию Чайке принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане.

Президент РФ Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву и генеральному прокурору Юрию Чайке принять незамедлительные меры по пресечению фактов хищения нефти и газа, а также несанкционированного подключения к распределительным сетям в Дагестане.Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля поручении руководителя страны по развитию топливно-энергетического комплекса республики. Отмечается, что доклад о состоянии дел в регионе должен быть предоставлен до 1 марта 2019 года.Наряду с этим Путин поручил Федеральной антимонопольной службе привести тарифы в Дагестане на электричество, отопление и газ в соответствие с экономически обоснованными ценами.Правительство же должно проверить все газораспределительные и электрические сетей на территории северокавказской республики, выявив бесхозные и приняв меры по оформлению прав собственности на них.Кроме того, президент поручил внести вопрос о ситуации в ТЭК Дагестана на рассмотрение правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.Ранее в Дагестане был задержан глава компании "Газпром межрегионгаз Махачкала".