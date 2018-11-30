Суммарный долг предприятий ЖКХ Владимирской области за потреблённую электроэнергию перед ООО «ЭСВ» составил 221 869,868 тыс. рублей
Суммарный долг предприятий ЖКХ Владимирской области за потреблённую электроэнергию перед ООО «ЭСВ» составил 221 869,868 тыс. рублей
По состоянию на 22.11.2018 суммарная просроченная задолженность предприятий ЖКХ Владимирской области за потреблённую электроэнергию перед ООО «ЭСВ» составила 221 869,868 тыс. рублей.
Первое место антирейтинга удерживает Александровский район, предприятия ЖКХ которого должны уже свыше 77 939,55 тыс. рублей. Вторую строчку занимает округ Муром с долгом за электроэнергию в размере 37 586,95 тыс. рублей (в том числе ООО «Владимиртеплогаз» - 23 890,99 тыс. рублей, что составляет 63,6%). Замыкает тройку Вязниковский район, находящиеся на его территории предприятия ЖКХ нарастили более 24 569,16 тыс. рублей задолженности.
Обращаем внимание, что одним из крупнейших предприятий – неплательщиков является ООО «Владимиртеплогаз», осуществляющий потребление электроэнергии не только в округе Муром, но и в городе Владимире. Задолженность предприятия на данный момент составляет 31 073,30 тыс. рублей.
Полностью отсутствует задолженность лишь у 4 муниципальных образований: это города Собинка и Юрьев-Польский, а также Гороховецский и Селивановский районы.
Антирейтинг предприятий ЖКХ Владимирской области, имеющих наибольшую задолженность
Место в антирейтинге
Район
Наименование предприятия ЖКХ
Сумма задолженности (тыс. руб.) на 22.11.2018
Периоды образования задолженности
Александровский район
ОАО "АКС"
25 749,296
апрель - октябрь
Александровский район
ОАО "СТВК"
12 634,243
апрель - октябрь
о. Муром
МУП ПЖРЭП № 3
7 727,598
апрель - октябрь
Александровский район
ООО "Водканал"
6 921,437
апрель - октябрь
Кольчугинский район
МУП Бавленского сельского поселения "Водоканал"
5 056,179
апрель - октябрь
Гороховецский район
ООО "Гороховец Водоканал"
3 431,933
апрель - октябрь
Муромский район
МУП "Ока"
2 536,019
апрель - октябрь
Александровский район
ООО "Теплосеть"
1 909,032
апрель - октябрь
Александровский район
МУП "Андреевское"
1 753,409
апрель - октябрь
Гороховецский район
МУП "ГКС"
1 212,478
апрель - октябрь
Кольчугинский район
ООО "Технология комфорта"
1 109,357
апрель - август
г. Ковров
ЗАО «КольчугКоммунЭнерго»
870,270
апрель - июнь
Петушинский район
ООО "Городищенские коммунальные сети -Водоканал"
858,062
апрель - июнь
Гороховецский район
ООО "ЖилЦентр"
587,040
апрель - октябрь
Александровский район
ОАО "Каринское"
334,507
апрель - октябрь
Суздальский район
ООО "СТК СТРАТЕГИЯ"
267,190
апрель - октябрь
Вязниковский район
ООО "ЖЭК №2"
267,131
май - октябрь
Александровский район
ТСЖ "Дубки, 10"
260,084
апрель - октябрь
Гороховецский район
ООО "Гороховец Водоканал"
153,511
апрель - октябрь
Александровский район
ТСН "Фрунзе-13"
136,907
апрель - октябрь
Гороховецский район
ООО "Дом-Сервис"
132,124
апрель - октябрь
Александровский район
ООО "УК "Коммунальщик"
122,256
апрель, май
Александровский район
ООО "Жилтрест"
121,207
апрель - октябрь
Петушинский район
ООО "ГУЖФ"
76,744
апрель - июль
г. Суздаль
ООО "АТ ПЛЮС"
63,718
апрель - октябрь
Александровский район
ООО "Монолит"
63,034
апрель - октябрь
Судогодский район
ООО "Тепломир"
58,165
апрель - октябрь
Суздальский район
ООО УК "Золотые Ворота"
39,316
сентябрь, октябрь
о. Муром
ТСН "Чкалова - 10Б"
29,612
апрель - октябрь
Суздальский район
ТСН "Вознесенская 2А"
26,438
апрель - август
Неоднократные устные и письменные обращения ООО «ЭСВ» в адрес должников пока не приносят результатов. «Энергосбыт Волга» является социально ответственной организацией и добросовестно исполняет свои обязательства по обеспечению надёжного электроснабжения потребителей, а также по выплате обязательных платежей и расчётов с контрагентами. Между тем, отсутствие своевременных и полных оплат со стороны потребителей влечёт значительные убытки для гарантирующего поставщика электроэнергии.
В целях прекращения нарушений законодательства со стороны тепло-
и водоснабжающих предприятий, а также в целях их надёжного и бесперебойного энергоснабжения в разгар отопительного сезона, ООО «ЭСВ» уже обратилось в Александровскую городскую прокуратуру с просьбой провести проверку по факту задолженности предприятий ЖКХ перед гарантирующим поставщиком.
«Своевременная оплата электроэнергии - это не просто выполнение пункта публичного договора энергоснабжения. Это гарантия стабильного функционирования и развития всего энергетического комплекса Владимирской области. У нас вызывает серьезные опасения и озабоченность платёжная дисциплина коммунальных предприятий, а также отсутствие внятной реакции на это со стороны муниципальных властей. Столь демонстративное невнимание к договорным обязательствам не оставляет нам выбора: в целях недопущения дальнейшего роста задолженности за электроэнергию мы будем вынуждены пойти на крайние меры. А, между тем, заложниками в данной ситуации могут стать люди, которые исправно платят по счетам. Мы надеемся, что руководство коммунальных предприятий, органы местного самоуправления и надзорные органы примут меры по исправлению ситуации», - подчеркнул заместитель генерального директора по реализации электроэнергии и мощности ООО «ЭСВ» Вадим Ислентьев.