Суммарный долг предприятий ЖКХ Владимирской области за потреблённую электроэнергию перед ООО «ЭСВ» составил 221 869,868 тыс. рублей

Суммарный долг предприятий ЖКХ Владимирской области за потреблённую электроэнергию перед ООО «ЭСВ» составил 221 869,868 тыс. рублейПо состоянию на 22.11.2018 суммарная просроченная задолженность предприятий ЖКХ Владимирской области за потреблённую электроэнергию перед ООО «ЭСВ» составила 221 869,868 тыс. рублей.Первое место антирейтинга удерживает Александровский район, предприятия ЖКХ которого должны уже свыше 77 939,55 тыс. рублей. Вторую строчку занимает округ Муром с долгом за электроэнергию в размере 37 586,95 тыс. рублей (в том числе ООО «Владимиртеплогаз» - 23 890,99 тыс. рублей, что составляет 63,6%). Замыкает тройку Вязниковский район, находящиеся на его территории предприятия ЖКХ нарастили более 24 569,16 тыс. рублей задолженности.Обращаем внимание, что одним из крупнейших предприятий – неплательщиков является ООО «Владимиртеплогаз», осуществляющий потребление электроэнергии не только в округе Муром, но и в городе Владимире. Задолженность предприятия на данный момент составляет 31 073,30 тыс. рублей.Полностью отсутствует задолженность лишь у 4 муниципальных образований: это города Собинка и Юрьев-Польский, а также Гороховецский и Селивановский районы.Антирейтинг предприятий ЖКХ Владимирской области, имеющих наибольшую задолженностьМесто в антирейтингеРайонНаименование предприятия ЖКХСумма задолженности (тыс. руб.) на 22.11.2018Периоды образования задолженностиАлександровский районОАО "АКС"25 749,296апрель - октябрьАлександровский районОАО "СТВК"12 634,243апрель - октябрьо. МуромМУП ПЖРЭП № 37 727,598апрель - октябрьАлександровский районООО "Водканал"6 921,437апрель - октябрьКольчугинский районМУП Бавленского сельского поселения "Водоканал"5 056,179апрель - октябрьГороховецский районООО "Гороховец Водоканал"3 431,933апрель - октябрьМуромский районМУП "Ока"2 536,019апрель - октябрьАлександровский районООО "Теплосеть"1 909,032апрель - октябрьАлександровский районМУП "Андреевское"1 753,409апрель - октябрьГороховецский районМУП "ГКС"1 212,478апрель - октябрьКольчугинский районООО "Технология комфорта"1 109,357апрель - августг. КовровЗАО «КольчугКоммунЭнерго»870,270апрель - июньПетушинский районООО "Городищенские коммунальные сети -Водоканал"858,062апрель - июньГороховецский районООО "ЖилЦентр"587,040апрель - октябрьАлександровский районОАО "Каринское"334,507апрель - октябрьСуздальский районООО "СТК СТРАТЕГИЯ"267,190апрель - октябрьВязниковский районООО "ЖЭК №2"267,131май - октябрьАлександровский районТСЖ "Дубки, 10"260,084апрель - октябрьГороховецский районООО "Гороховец Водоканал"153,511апрель - октябрьАлександровский районТСН "Фрунзе-13"136,907апрель - октябрьГороховецский районООО "Дом-Сервис"132,124апрель - октябрьАлександровский районООО "УК "Коммунальщик"122,256апрель, майАлександровский районООО "Жилтрест"121,207апрель - октябрьПетушинский районООО "ГУЖФ"76,744апрель - июльг. СуздальООО "АТ ПЛЮС"63,718апрель - октябрьАлександровский районООО "Монолит"63,034апрель - октябрьСудогодский районООО "Тепломир"58,165апрель - октябрьСуздальский районООО УК "Золотые Ворота"39,316сентябрь, октябрьо. МуромТСН "Чкалова - 10Б"29,612апрель - октябрьСуздальский районТСН "Вознесенская 2А"26,438апрель - августНеоднократные устные и письменные обращения ООО «ЭСВ» в адрес должников пока не приносят результатов. «Энергосбыт Волга» является социально ответственной организацией и добросовестно исполняет свои обязательства по обеспечению надёжного электроснабжения потребителей, а также по выплате обязательных платежей и расчётов с контрагентами. Между тем, отсутствие своевременных и полных оплат со стороны потребителей влечёт значительные убытки для гарантирующего поставщика электроэнергии.В целях прекращения нарушений законодательства со стороны тепло-и водоснабжающих предприятий, а также в целях их надёжного и бесперебойного энергоснабжения в разгар отопительного сезона, ООО «ЭСВ» уже обратилось в Александровскую городскую прокуратуру с просьбой провести проверку по факту задолженности предприятий ЖКХ перед гарантирующим поставщиком.«Своевременная оплата электроэнергии - это не просто выполнение пункта публичного договора энергоснабжения. Это гарантия стабильного функционирования и развития всего энергетического комплекса Владимирской области. У нас вызывает серьезные опасения и озабоченность платёжная дисциплина коммунальных предприятий, а также отсутствие внятной реакции на это со стороны муниципальных властей. Столь демонстративное невнимание к договорным обязательствам не оставляет нам выбора: в целях недопущения дальнейшего роста задолженности за электроэнергию мы будем вынуждены пойти на крайние меры. А, между тем, заложниками в данной ситуации могут стать люди, которые исправно платят по счетам. Мы надеемся, что руководство коммунальных предприятий, органы местного самоуправления и надзорные органы примут меры по исправлению ситуации», - подчеркнул заместитель генерального директора по реализации электроэнергии и мощности ООО «ЭСВ» Вадим Ислентьев.