Певец
выложил на своей странице в Instagram
пост, посвященный его четвероногому любимцу Элвису. В нем артист с любовью и болью
вспоминает скончавшегося от пневмонии пса.
Певец
выложил на своей странице в Instagram
пост, посвященный его четвероногому любимцу Элвису. В нем артист с любовью и болью
вспоминает скончавшегося от пневмонии пса.
Для Воробьева смерть собаки стала большим ударом. Элвис
прожил бок о бок с Алексеем долгие годы и стал больше, чем просто домашним
животным – настоящим товарищем.
"Это последний пост о моем друге. Все эти годы мы были
вместе, делили печали и радости на двоих. Было круто, Эл. Ты столько радости
подарил этому миру, мне, и всем людям, кто был знаком с тобой", – написал
Алексей. "Столько глупостей мы с тобой совершили с радостными физиономиями. Ты
был моим другом и соавтором книги моей жизни. Теперь я должен продолжить писать
эту книгу без тебя. Прощай, мой друг", – обратился к любимому псу исполнитель.
Поклонники поддержали звезду, пожелав ему душевных
сил, чтобы пережить трагедию. "Сочувствую!", "Держитесь!", "Чудо-пес", "Очень
грустно", "До слез", "Это трогательно и печально", – прокомментировали пост
Воробьева фолловеры.
Как писали "Дни.ру",
Алексей узнал печальную новость о смерти питомца, находясь в Москве. Элвис умер
в одной из ветеринарных клиник в США, где в последние годы проживает певец.
Артист вылетел в Америку, чтобы попрощаться с другом.