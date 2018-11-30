Певец выложил на своей странице в Instagram пост, посвященный его четвероногому любимцу Элвису. В нем артист с любовью и болью вспоминает скончавшегося от пневмонии пса.

Певецвыложил на своей странице в Instagramпост, посвященный его четвероногому любимцу Элвису. В нем артист с любовью и больювспоминает скончавшегося от пневмонии пса.Для Воробьева смерть собаки стала большим ударом. Элвиспрожил бок о бок с Алексеем долгие годы и стал больше, чем просто домашнимживотным – настоящим товарищем."Это последний пост о моем друге. Все эти годы мы быливместе, делили печали и радости на двоих. Было круто, Эл. Ты столько радостиподарил этому миру, мне, и всем людям, кто был знаком с тобой", – написалАлексей. "Столько глупостей мы с тобой совершили с радостными физиономиями. Тыбыл моим другом и соавтором книги моей жизни. Теперь я должен продолжить писатьэту книгу без тебя. Прощай, мой друг", – обратился к любимому псу исполнитель.Поклонники поддержали звезду, пожелав ему душевныхсил, чтобы пережить трагедию. "Сочувствую!", "Держитесь!", "Чудо-пес", "Оченьгрустно", "До слез", "Это трогательно и печально", – прокомментировали постВоробьева фолловеры.Как писали "Дни.ру",Алексей узнал печальную новость о смерти питомца, находясь в Москве. Элвис умерв одной из ветеринарных клиник в США, где в последние годы проживает певец.Артист вылетел в Америку, чтобы попрощаться с другом.