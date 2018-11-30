Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России
избегает разговора с украинским лидером об освобождении задержанных рядом с
Керченским проливом моряков. Он добавил, что лично
не имел контактов с российской стороной.
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России
избегает разговора с украинским лидером об освобождении задержанных рядом с
Керченским проливом моряков. Он добавил, что лично
не имел контактов с российской стороной.
Своей провокацией в Керченском проливе, когда военные корабли
Украины без предупреждения и разрешения вошли в наши территориальные воды, Петр
Порошенко загнал себя в угол. С российской стороны последовала адекватная
ситуации реакция, и теперь президенту Незалежной остается только нелепо оправдываться
и ждать решения Владимира Путина.
Но обсуждение пока не состоялось, что и можно было предположить.
По словам Климкина, МИД России также не желает решать этот вопрос. "Последний
раз, когда я виделся с Лавровым, он сказал мне, что у него нет мандата говорить
о каких-либо освобождениях. Это не его тема и это должно проходить на уровне
Уполномоченных по правам человека", – цитирует украинского министра "УНИАН".
Павел Климкин добавил, что украинская сторона хочет сделать все,
чтобы в ситуацию вмешался Красный Крест. "Мы обсуждаем с нашими друзьями все, что
возможно. Задача максимум – просто вернуть их как можно быстрее домой", -
заявил украинский министр.
Напомним,
после инцидента в Керченском проливе лидер Украины Петр Порошенко ввел в стране
военное положение на 30 дней. Это может повлиять на проведение президентских
выборов, которые назначены на 31 марта 2019 года.