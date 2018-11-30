Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент России избегает разговора с украинским лидером об освобождении задержанных рядом с Керченским проливом моряков. Он добавил, что лично не имел контактов с российской стороной.

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что президент Россииизбегает разговора с украинским лидером об освобождении задержанных рядом сКерченским проливом моряков. Он добавил, что личноне имел контактов с российской стороной.Своей провокацией в Керченском проливе, когда военные кораблиУкраины без предупреждения и разрешения вошли в наши территориальные воды, ПетрПорошенко загнал себя в угол. С российской стороны последовала адекватнаяситуации реакция, и теперь президенту Незалежной остается только нелепо оправдыватьсяи ждать решения Владимира Путина.Но обсуждение пока не состоялось, что и можно было предположить.По словам Климкина, МИД России также не желает решать этот вопрос. "Последнийраз, когда я виделся с Лавровым, он сказал мне, что у него нет мандата говоритьо каких-либо освобождениях. Это не его тема и это должно проходить на уровнеУполномоченных по правам человека", – цитирует украинского министра "УНИАН".Павел Климкин добавил, что украинская сторона хочет сделать все,чтобы в ситуацию вмешался Красный Крест. "Мы обсуждаем с нашими друзьями все, чтовозможно. Задача максимум – просто вернуть их как можно быстрее домой", -заявил украинский министр.Напомним,после инцидента в Керченском проливе лидер Украины Петр Порошенко ввел в страневоенное положение на 30 дней. Это может повлиять на проведение президентскихвыборов, которые назначены на 31 марта 2019 года.