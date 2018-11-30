Заигрывания с террористами в геополитических целях приводят к новым кровавым злодеяниям с их стороны, считает президент РФ Владимир Путин.

Заигрывания с террористами в геополитических целях приводят к новым кровавым злодеяниям с их стороны, считает президент РФ Владимир Путин.Как передает РИА Новости, об этом руководитель страны заявил, выступая на встрече БРИКС "на полях" саммита "Большой двадцатки", который проходит в аргентинском Буэнос-Айресе.Он подчеркнул, что в отношении террористических группировок нельзя применять двойные стандарты, заигрывая с ними или использовать их в авантюрных геополитических интересах, поскольку такие приемы толкают бандитов на совершение новых кровавых убийств.В связи с этим Путин отметил, что химатака с применением хлора 24 ноября в западном Алеппо в Сирии со стороны боевиков не должна остаться безнаказанной, сообщает ТАСС.Он назвал случившееся "вопиющим нарушением режима прекращения огня", сообщив, что в результате нападения пострадали десятки сирийцев, в том числе, дети.В этот же день российский президент приехал в Центр Коста Сальгеро, где в ближайшие два дня лидеры G20 проведут тут четыре раунда переговоров по главным темам мирового развития. Здесь же у главы государства будет возможность пообщаться с коллегами в кулуарах саммита.Первая встреча проходит в узком составе и закрытом режиме. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, переговоры посвящены теме "Справедливое и устойчивое будущее". Речь на встрече идет о перспективах мирового развития на ближайшее десятилетие, в том числе о влиянии инновационных технологий на экономику нашей планеты.После данной сессии состоится совместное фотографирование, а затем лидеры начнут свое первое рабочее заседание, которое пройдет в формате рабочего завтрака.