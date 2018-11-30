Практика односторонних санкций разрывает ткань мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на встрече лидеров БРИКС – она прошла в рамках саммита двадцатки в Буэнос-Айресе.

Практика односторонних санкций "разрывает ткань" мировой экономики, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на встрече лидеров БРИКС – она прошла в рамках саммита "двадцатки" в Буэнос-Айресе.Недобросовестная конкуренция все чаще подменяет честный межгосударственный диалог и вместе с санкциями это негативно влияет на международное сотрудничество: теряется доверие, сворачиваются деловые связи, из-за чего и рвется экономическая ткань, отметил российский лидер.Он призвал страны БРИКС продолжить активно выступать за формирование справедливой системы международных отношений. Путин подчеркнул, что именно коллективные действия помогут решить проблемы, которые стоят перед мировым сообществом, передает РИА Новости.