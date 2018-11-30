Работы победителей конкурса молодых фоторепортеров мира имени Андрея Стенина можно увидеть и в дни новогодних каникул. Экспозиция лауреатов 2018 года, стартовавшая в Выставочном комплексе Государственного исторического Музея (Площадь Революции, д. 2/3) в начале ноября, будет открыта до 14 января.

Работы победителей конкурса молодых фоторепортеров мира имени Андрея Стенина можно увидеть и в дни новогодних каникул. Экспозиция лауреатов 2018 года, стартовавшая в Выставочном комплексе Государственного исторического Музея (Площадь Революции, д. 2/3) в начале ноября, будет открыта для москвичей и гостей столицы до 14 января.Говоря о выставке лауреатов конкурса им. Андрея Стенина, директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин отметил: "Мы не случайно работаем с МИА "Россия сегодня" в рамках этой выставки. Она нам интересна, и мы надеемся, что выставка привлекает и москвича, и туриста, которые приходят увидеть прекрасную работу авторов, и в тоже время, чтобы посмотреть на уникальный Исторический музей. На выставке они смогу увидеть отражение не только тех событий, которые сейчас происходят в мире, но и тех, которые уже стали или только станут историей".Предпоказ выставки состоялся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 2 ноября, в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов. На нем присутствовали заместитель генерального секретаря ООН по коммуникациям и общественной информации Элисон Смейл, постоянный представитель России при сообществе наций Василий Небензя, а также заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Андрей Благодыренко.С момента старта выставки в Москве в начале ноября фотографии-победители уже прибыли в кейптаунский Chavonnes Battery Museum и медиабашню Объединенной шанхайской медиагруппы в самом населенном городе Китая. Выставочное турне лауреатов конкурса имени Андрея Стенина 2018 года по экспозиционным площадкам мира продолжится до апреля 2019 года.