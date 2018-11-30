Роскошная Анна Седокова не дает покоя завистницам. Певица
демонстрирует шикарные формы при любой возможности.
Роскошная Анна Седокова не дает покоя завистницам. Певица
демонстрирует шикарные формы при любой возможности.
Сегодня, 30 ноября, Анна опубликовала в личном микроблоге
снимок. Певица позирует в образе роковой красотки, женщины-вамп.
Анна запечатлена в откровенном наряде из латекса, который не
оставляет простора воображению. Создается впечатление, что декольте сейчас
треснет под напором бюста.
"Мне так нравится это фото. А тебе?", – написала Седокова
под постом. Верные фанаты слагали хвалебные оды в комментариях. Многие
поклонники мужского пола писали, что мечтают провести ночь с такой женщиной как
Анна.
"Ваууууу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хоть картину пиши", "Оооо мне очень нравится", "Богиня",
"Супер красотка, супер секси", "Анюююта, ты огонь", "Анечка, вы шикарная
женщина", "Сандра в молодости", "Шикарная нет слов", " Офигеть", – восхищались
интернет-обыватели.
Отметим, что были и те, кто остался недоволен страстным
образом звезды. Почитатели отмечали, что любят Анну естественной: минимум
макияжа и скромный, повседневный наряд. Злопыхатели же писали, что из-за
обилия ретуши ее лицо как восковая маска, а прелести звезды они признали ненатуральными.
"Вы на этом фото похожи на Бенедикта Камбербэтча", "На мой
взгляд, фото не живое! Вы восковая что ли … У вас бывают лучше! Может вы там и
не такая "выхолощенная", но живая", "Резиновая Зина", "Слишком стали не
настоящей ((( нет прежней грации, изящества какая-то не та Аня (которую я так
сильно любила)", "Где натуральные красавицы, это г…", "Фото хорошее, профессиональное,
но вы на нем не очень. Слишком много искусственного и ретуши", – писали
интернет– обыватели.