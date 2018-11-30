Роскошная Анна Седокова не дает покоя завистницам. Певица демонстрирует шикарные формы при любой возможности.

Роскошная Анна Седокова не дает покоя завистницам. Певицадемонстрирует шикарные формы при любой возможности.Сегодня, 30 ноября, Анна опубликовала в личном микроблогеснимок. Певица позирует в образе роковой красотки, женщины-вамп.Анна запечатлена в откровенном наряде из латекса, который неоставляет простора воображению. Создается впечатление, что декольте сейчастреснет под напором бюста."Мне так нравится это фото. А тебе?", – написала Седоковапод постом. Верные фанаты слагали хвалебные оды в комментариях. Многиепоклонники мужского пола писали, что мечтают провести ночь с такой женщиной какАнна."Ваууууу (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Хоть картину пиши", "Оооо мне очень нравится", "Богиня","Супер красотка, супер секси", "Анюююта, ты огонь", "Анечка, вы шикарнаяженщина", "Сандра в молодости", "Шикарная нет слов", " Офигеть", – восхищалисьинтернет-обыватели.Отметим, что были и те, кто остался недоволен страстнымобразом звезды. Почитатели отмечали, что любят Анну естественной: минимуммакияжа и скромный, повседневный наряд. Злопыхатели же писали, что из-заобилия ретуши ее лицо как восковая маска, а прелести звезды они признали ненатуральными."Вы на этом фото похожи на Бенедикта Камбербэтча", "На мойвзгляд, фото не живое! Вы восковая что ли … У вас бывают лучше! Может вы там ине такая "выхолощенная", но живая", "Резиновая Зина", "Слишком стали ненастоящей ((( нет прежней грации, изящества какая-то не та Аня (которую я таксильно любила)", "Где натуральные красавицы, это г…", "Фото хорошее, профессиональное,но вы на нем не очень. Слишком много искусственного и ретуши", – писалиинтернет– обыватели.