Британская певицаРита Ора надела на мероприятие неудачное платье, которое задралось во время прохода по красной дорожке. Однако звезде с блеском удалось выйтииз неприятного положения.В четверг, 29ноября, артистка посетила вечеринку Cartier Precious Cargo в Сиднее. Рита Орапоявилась перед фотографами в легком бежевом платье от голландского модельера Ирисван Херпен и туфлях-лодочках на высоком каблуке. Во время прохода по красной дорожке подул сильный ветер, который поднял подол ее платья. Однако звезда ничутьне смутилась и продолжила улыбаться перед камерами.Исполнительницапосетила Австралию в рамках продвижения своего нового альбома "Phoenix". В среду Рита выступила на церемонии награждения ARIA Awards, где она исполнила свойхит "Let You Love Me". О том, какое сильное волнение она испытала перед шоу,певица рассказала в интервью TheDaily Telegraph."Я хочу произвести хорошее впечатление на публику. Мне очень хочется познакомитьсяс австралийской культурой и музыкой поближе, поэтому я не могу не волноваться", – поделилась исполнительница.Она такжепоблагодарила всех своих австралийских поклонников в своем Instagram. "Спасибо, что пригласили меня со своейкомандой исполнить "Let You Love Me". Мнездесь очень понравилось, и я не хочу уезжать!", – написала она.Недавно Рита Ора рассказала, что многие ее фанаты страдают от буллинга. Звезда часто получает сообщения от мужчин и женщин, которые делятся своими страхамии комплексами. "У меня много молодых поклонников, которые чувствуют себянедостаточно красивыми из-за хейтеров", – признала она. Певица советует своим фанатам "нетерять веры в себя" и продолжать "следовать своей мечте".