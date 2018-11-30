Британская певица
Рита Ора надела на мероприятие неудачное платье, которое задралось во время прохода по красной дорожке. Однако звезде с блеском удалось выйти
из неприятного положения.
Британская певица
Рита Ора надела на мероприятие неудачное платье, которое задралось во время прохода по красной дорожке. Однако звезде с блеском удалось выйти
из неприятного положения.
В четверг, 29
ноября, артистка посетила вечеринку Cartier Precious Cargo в Сиднее. Рита Ора
появилась перед фотографами в легком бежевом платье от голландского модельера Ирис
ван Херпен и туфлях-лодочках на высоком каблуке. Во время прохода по красной дорожке подул сильный ветер, который поднял подол ее платья. Однако звезда ничуть
не смутилась и продолжила улыбаться перед камерами.
Исполнительница
посетила Австралию в рамках продвижения своего нового альбома Phoenix. В среду Рита выступила на церемонии награждения ARIA Awards, где исполнила свой
хит Let You Love Me. О том, какое сильное волнение она испытала перед шоу,
певица рассказала в интервью The
Daily Telegraph.
"Я хочу произвести хорошее впечатление на публику. Мне очень хочется познакомиться
с австралийской культурой и музыкой поближе, поэтому я не могу не волноваться", – поделилась исполнительница.
Она также
поблагодарила всех своих австралийских поклонников в Instagram. "Спасибо, что пригласили меня со своей
командой исполнить Let You Love Me. Мне
здесь очень понравилось, и я не хочу уезжать!" – написала она.
Недавно Рита Ора рассказала, что многие ее фанаты страдают от буллинга. Звезда часто получает сообщения от мужчин и женщин, которые делятся своими страхами
и комплексами. "У меня много молодых поклонников, которые чувствуют себя
недостаточно красивыми из-за хейтеров", – признала она. Певица советует своим фанатам не
терять веры в себя и продолжать следовать своей мечте.