Российская фигуристка Анастасия Скопцова на своей странице в Instagram опубликовала видео инцидента, произошедшего с ней на церемонии награждения призеров турнира Tallinn Trophy. Спортсменка перепутала ступени пьедестала.

Российская фигуристка Анастасия Скопцова на своей странице в Instagram опубликовала видео инцидента, произошедшего с ней на церемонии награждения призеров турнира Tallinn Trophy. Спортсменка перепутала ступени пьедестала.Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин оказались в тройке медалистов среди пар, выступавших на соревновании в танцах на льду, передает . Они заняли второе место.Однако на церемонии награждения спортсменка, кажется, совсем забыла об этом и уверенно пошла к пьедесталу первого места. Происходящее снимали камеры. Позже она поделилась видео своего позора с подписчиками в Instagram и призналась, что ей очень неловко. Впрочем, подписчики на разных языках мира стали уверять девушку, что ничего страшного не произошло. Наоборот, в произошедшем они увидели добрый знак и признали, что даже в такой ситуации Анастасия Скопцова показала себя очень милой девушкой.