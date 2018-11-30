Известный историк моды Александр Васильев назвал икону стиля России. По его мнению, это звание сегодня носит певица Ольга Бузова.

Известный историк моды Александр Васильев назвал икону стиляРоссии. По его мнению, это звание сегодня носит певица Ольга Бузова.Он рассказал, что ведущая реалити-шоу "Дом-2" сегодня являетсяодной из самых ярких представительниц российского шоу-бизнеса. Во многом этосвязано с тем, что Бузова очень активна в социальных сетях. В то же время Васильевотмечает, что в ее образе нет ничего выдающегося, она представляет собой "усредненныйстандарт", "образец обыденности"."Самая успешная в мире шоу-бизнеса – Ольга Бузова, у которой13 миллионов подписчиков. Народу она нравится. Я не хочу наживать врагов икритиковать ее гардероб. Но именно Бузова сегодня является отражением вкусанашего народа и иконой стиля для него. Она близка и понятна. Не семи пядей волбу, но и не дура. В меру вульгарная, но все-таки держится в рамках, – пояснилисторик моды". – пояснил Александр.Историк моды считает, что ее пример вдохновляет остальныхдевушек, которые мечтают быстро прославиться. Их также привлекает то, что Ольга "смогла монетизировать свою популярность в Инстаграме". Кроме того, певицу бросилмуж. "В нашей стране любят брошенных женщин и жалеют их", – заявил Васильев винтервью "Комсомольской правде".Что касается иконы стиля среди мужчин, то телеведущий назвалактера Дмитрия Нагиева и музыканта Сергея Шнурова. Участие в клипе группировки Ленинград"Ты просто космос, Стас" принесло большую полярность самому искусствоведу. "Этопринесло мне много подписчиков в Инстаграме", – признался он.Недавно мать Ольги Бузовой Ирина дала откровенное интервью. Женщинапрокомментировала недавно прошедший сольный концерт скандально известнойнаследницы, отметив ее нервозное состояние. "Дочь рассказывала мне, как во время концерта былмомент, когда у нее отказали ноги. Настолько она выкладывается и столько отдаетсвоей энергии", – сообщила мать поющей ведущей.