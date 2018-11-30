Самый крупный подросток в мире сбросил около ста килограмм. 14-летний мальчик из Индии надеется, что теперь он станет более самостоятельным.

Самый крупный подросток в мире сбросил около ста килограмм. 14-летний мальчик из Индии надеется, чтотеперь он станет более самостоятельным.В прошлом Михир Джаин питался в основном жареной едой и газированными напитками.Из-за вредной пищи и малоподвижного образа жизни онвесил 237 килограммов. В апреле этого года мальчику сделали операцию шунтированияжелудка, в результате которой он сбросил около 100 килограммов. Теперь Джаин можетходить без помощи родителей. На прошлой неделе он впервые побывал вкинотеатре, где увидел фильм "Веном". Теперь подросток весит 140 килограммов и питается исключительноздоровой пищей."Я чувствую себя очень хорошо. Я не могу поверить, что смогсбросить так много. Это был тяжелый труд, но мне удалось это сделать. Я буду идальше стараться следить за своим весом. Теперь я стал более самостоятельным",– поделился он.Мать Михира рассказала, что проблема ожирения возникла, когдамальчику еще было пять лет. "Врач сказал, что необходимо провести операцию. Но онбыл слишком маленький, поэтому ему давали вместо этого много лекарств. Но упрепаратов были побочные эффекты, которые привели к тому, что его ноги сталиочень слабыми. Мой сын сидел на постели весь день и постоянно ел", – поведала женщина. Она считает, что причиной ожирения могла стать не только вредная еда,но и лекарства.Так как мальчик был постоянно прикован к постели, он не могходить в школу, и его пришлось перевести на домашнее обучение. В конце концовон перестал общаться со всеми своими друзьями. "Ему не нравилось сидеть на одноместе все время. Каждый ребенок хочет гулять и проводить время с друзьями, ноон не мог себе этого позволить", – добавила она. Матери "было очень тяжело" видетьсына в таком состоянии.В конце концов родителям удалось отвезти подростка к доктору.Михиру пообещали сделать операцию, если он сядет на диету на три месяца и сброситхотя бы сорок килограммов. "Я был полон решимости, когда доктор озвучил этоусловие. Это стало толчком для движения вперед. Ясовсем не боялся хирургов, я просто хотел, чтобы мне стало лучше", – рассказал мальчик.