Уехавший до Нового года в Лос-Анджелес певец провел для своих поклонников
большую видео-экскурсию по снятой в США с друзьями вилле. Отчет исполнитель выложил
в Stories в
Instagram.
Уехавший до Нового года в Лос-Анджелес певец провел для своих поклонников
большую видео-экскурсию по снятой в США с друзьями вилле. Отчет исполнитель выложил
в Stories в
Instagram.
В Америке Влад решил и отдохнуть,
и поработать. Благо, в шикарном особняке для этого места – хоть отбавляй.
В арендованной вилле – несколько спален, бассейн и джакузи прямо
на улице, большая кухня, комнату отдыха и туалет с музыкой. Но больше
поклонников фанатов Влада заинтересовал не интерьер дома, а мелькнувшая на
одном из видео девушка.
Судя по всему, это новая пассия певца
– Наталья Сульянова, известная
под псевдонимом Tasha Smith. Девушка работает инструктором по фитнесу.
С ней Соколовский живет уже
несколько месяцев.
Поклонники догадались об их
отношениях по косвенным признакам: так, иногда пара публикует фото из
одних и тех же локаций, примерно в одно и то же время. Вместе они были и на
Кипре.
К слову, ранее многие пользователи Сети
отметили, что бывшая жена Влада Соколовского, певица Дакота и Сульянова с
первого взгляда кажутся очень похожими. Примечательно, что пока ни Влад, ни
Наталья, свои отношения не комментируют.
При каких обстоятельствах и когда произошло их знакомство пока остается тайной.
Напомним, новость о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского стала для поклонников настоящим ударом. Артистов считали одной из самых красивых пар современного российского шоу-бизнеса. Однако сказка закончилась известиями о многочисленных изменах Влада.