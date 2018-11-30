Уехавший до Нового года в Лос-Анджелес певец провел для своих поклонников большую видео-экскурсию по снятой в США с друзьями вилле. Отчет исполнитель выложил в Stories в Instagram.

Уехавший до Нового года в Лос-Анджелес певец провел для своих поклонниковбольшую видео-экскурсию по снятой в США с друзьями вилле. Отчет исполнитель выложилв Stories вInstagram.В Америке Влад решил и отдохнуть,и поработать. Благо, в шикарном особняке для этого места – хоть отбавляй.В арендованной вилле – несколько спален, бассейн и джакузи прямона улице, большая кухня, комнату отдыха и туалет с музыкой. Но большепоклонников фанатов Влада заинтересовал не интерьер дома, а мелькнувшая наодном из видео девушка.Судя по всему, это новая пассия певца– Наталья Сульянова, известнаяпод псевдонимом Tasha Smith. Девушка работает инструктором по фитнесу.С ней Соколовский живет уженесколько месяцев.Поклонники догадались об ихотношениях по косвенным признакам: так, иногда пара публикует фото изодних и тех же локаций, примерно в одно и то же время. Вместе они были и наКипре.К слову, ранее многие пользователи Сетиотметили, что бывшая жена Влада Соколовского, певица Дакота и Сульянова спервого взгляда кажутся очень похожими. Примечательно, что пока ни Влад, ниНаталья, свои отношения не комментируют.При каких обстоятельствах и когда произошло их знакомство пока остается тайной.Напомним, новость о разводе Риты Дакоты и Влада Соколовского стала для поклонников настоящим ударом. Артистов считали одной из самых красивых пар современного российского шоу-бизнеса. Однако сказка закончилась известиями о многочисленных изменах Влада.