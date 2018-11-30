Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски по месту проживания митрополита Павла — наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата. В СБУ заявили, что обыски проводятся в рамках уголовного дела о нарушении равноправия граждан.

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят обыски по месту проживания митрополита Павла — наместника Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).В СБУ заявили, что обыски проводятся в рамках уголовного дела "о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии", передает "Интерфакс".Как сообщила пресс-секретаря наместника обители, обыски проходят в загородном хозяйстве Киево-Печерской лавры в селе Вороньков Киевской области. Они начались 30 ноября с 8 утра по местному времени (в 9 утра по московскому), передает "Россия 24".Ранее сообщалось, что в Киево-Печерской лавре, где находится могила основателя Печерского монастыря преподобного Антония и хранятся останки печерских подвижников, началась опись имущества.В начале октября Константинопольский патриарх объявил о начале процесса предоставления украинской церкви автокефалии, после чего РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинополем.