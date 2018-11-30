Как не ошибиться, пытаясь сэкономить и не проиграть, выбирая качественные изделия массового спроса?

Как не ошибиться, пытаясь сэкономить и не проиграть, выбирая качественные изделия массового спроса?Мы пытались найти ответ на этот вопрос вместе с Юрием Козловым, руководителем одной из крупнейших в России фабрик легкой промышленности «Лакинский текстиль».«Носки и чулки можно смело называть товаром первой необходимости. Тем не менее, сегодня отечественные производители отмечают, что спрос на чулочно-носочную продукцию падает. Неужели мы дожили до того времени, когда россияне начинают экономить даже на носках?»««Босоногими» мы, конечно, не стали, - ответил на наш вопрос Юрий Козлов. - Но в ситуации, когда доходы граждан не успевают за ростом цен, многие потребители снова обратили внимание на самую дешёвую продукцию, которая поступает к нам, в основном, из Китая. Да, качество китайских товаров печально известно, но многие всё равно предпочитают сэкономить 5-10 рублей при покупке, не подсчитывая возможных потерь в будущем».Одноразовые носки - это невыгодно«На вид и на ощупь китайские носки, кажется, не слишком отличаются от отечественных. Почему же они считаются менее качественными?»«Стремясь экономить, зарубежные производители товаров массового сегмента для производства нитки используют синтетическую основу, на которую накручивают натуральное сырьё самого низкого качества, в том числе полученное из переработанных изделий, бывших в употреблении, например, из матрасов. Затем нитку окрашивают самым дешёвым красителем. Непрофессионалу трудно «на глазок» отличить такую нить от настоящего хлопка. Разницу можно заметить непосредственно в носке.Носки, изготовленные из некачественного сырья, быстро рвутся, могут окрашивать кожу ног, они легко растягиваются, сползают и садятся после стирки.Синтетика гораздо хуже впитывает пот, быстрее накапливает неприятный запах. Ведь носки не только согревают и берегут кожу от повреждений, но и удерживают лишнюю влагу. Через ступни обеих ног у человека выделяется ежедневно до 300 мл пота.Кроме того, дешёвые носки могут иметь незаметные дефекты, которые еще больше снижают износостойкость. Поэтому экономия получается сомнительная - носки придётся чаще менять».Балансируя между ценой и качеством«Как вам удаётся удерживать баланс между доступной ценой и высоким качеством?»««Лакинский текстиль» - новая фабрика, построенная с нуля, с учётом современных требований и отечественных традиций. На сегодняшний день мы производим более 300 артикулов носочных изделий самых разных моделей и цветов, с любыми рисунками.Чтобы продуктивно работать, используем высокие технологии, новейшее оборудование, качественное сырьё, выбирая лучшие на рынке материалы. Компания «Лакинский текстиль» оборудована станками лучших мировых производителей. Все вязальные автоматы, всё вспомогательное оборудование - родом из Италии. Продукция имеет штрихкодирование, которое позволяет продавать изделия крупным оптовикам и в федеральных торговых сетях.Важная составляющая высокого качества -достойное сырьё. Каждое наше изделие на 75-80 % состоит из хлопка. Лучший хлопок закупаем в Узбекистане, это один из основных поставщиков хлопка в Россию и страны СНГ. Хлопок доставляют на фабрику в виде крашенной пряжи. Качество привезённой партии обязательно проверяют на предприятии, периодически часть проб проводят в сторонней лаборатории.Кроме того, в составе есть полиамид и эластан, которые предприятие закупает в Европе. Мы их включаем в состав для того, чтобы носок был эластичным, держался на ноге и не терял форму после стирки.Большое внимание мы уделяем подготовке специалистов, в том числе у зарубежных мастеров. Современное производство требует обширных знаний и навыков».Как выбрать «правильные» носки?«Чем лакинские носки отличаются от дешёвых зарубежных изделий?»«Качество лакинской продукции высоко ценят эксперты. Наше предприятие стало настолько известно, что нам заказывают изделия собственники крупнейших мировых брендов.Сейчас «Лакинский текстиль» выпускает носки для самых известных отечественных и иностранных брендов. Первая сеть, с которой мы заключили контракт, – «Гиперглобус». Сегодня мы - основные поставщики продукции под их товарной маркой. Есть и наша собственная торговая марка – «Lucky socks».Наше предприятие вошло в пятёрку производителей России по объёмам выпуска продукции. Производственная мощность основного вязального оборудования - 1 млн пар носков ежемесячно.Дизайнеры создают оригинальные модные модели разнообразных расцветок, которые «воплощают в жизнь» под строгим контролем отдела качества. Наши изделия хорошо сидят на ноге, не сваливаются, но и не сдавливают ногу, долго служат, не линяют и не садятся. Их можно отнести к «здоровым» товарам, так как они сделаны из натурального сырья. Наши детские носочки можно смело надевать самым маленьким детям. На носках для ползунков часто образуются катышки на верхней части от постоянного трения по полу, и мы стараемся свести повреждения к минимуму, повышать прочность изделий.При этом цену мы удерживаем доступной массовому покупателю, хотя с каждым днём это становится все труднееВ этой ситуации особенно обидно проигрывать «одноразовым» китайским носкам. Ведь вместе с нами проигрывает и потребитель, пытаясь сэкономить на рубль».Есть ли будущее?«На осеннем Совете ТПП РФ по промышленному развитию собравшиеся констатировали стагнацию в лёгкой промышленности, некоторые даже называли положение катастрофическим».«Это не удивительно, ведь мы работаем в условиях кризиса, дороговизны кредитов и усложнившихся международных отношений. Государство долгое время не занималось отраслью, и только в последние лет 5 о ней снова вспомнили. Между тем, лёгкая промышленность интегрирована практически во все сферы жизни, во все другие отрасли. Сейчас власти предпринимают некоторые меры по её развитию, но пока они малоэффективны. Отрасль работает в условиях жёсткой, зачастую недобросовестной конкуренции, которая, во многом, существует благодаря несовершенству законодательства».«Как вы думаете, что можно сделать на государственном уровне, чтоб изменить ситуацию?»«У отечественного легкопрома есть будущее, если у отечественных производителей будет достаточная государственная поддержка. Сейчас Россия теряет более одного процента ВВП из-за высокой доли импортных товаров лёгкой промышленности. Две трети изделий поступает к нам разными дорогами из Китая и Турции, подрастают и конкуренты в странах СНГ. Ситуацию усугубляется внутри- и внешнеэкономическими факторами.Кроме того, российские швейники зависят от импортного оборудования, сырья и фурнитуры.Еще один немаловажный фактор - из-за снижения доходов граждане активно скупают дешёвые подделки и некачественную продукцию, больше экономят. По данным Fashion Consulting Group, в этом году две трети россиян значительно сократили свои расходы на одежду, а каждый десятый перестал обновлять гардероб.«Лакинский текстиль» тоже ощущает все эти трудности. Мы стремимся быть по-прежнему ответственными работодателями, обеспечивать работникам достойную зарплату и условия труда, держать высокое качество продукции. Но чтобы мы и наши коллеги могли успешно развиваться, нужно восстанавливать и развивать спрос на товары отечественного производства, защищать рынок от некачественной продукции.Меры государственной поддержки должны быть направлены на то, чтобы создать отечественному легкопрому достойные условия и на внутреннем рынке, где сейчас слишком высока доля иностранных поставщиков, и на внешних рынках. Иначе нашу отрасль ждёт новый кризис».