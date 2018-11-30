Супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко опубликовала в своем микроблоге видео, восхитившее пользователей Сети. В нем Яна Рудковская продемонстрировала прекрасную стройную фигуру.

Супруга знаменитого фигуриста Евгения Плющенко опубликовала в своем микроблоге видео, восхитившее пользователей Сети. В нем Яна Рудковская продемонстрировала прекрасную стройную фигуру.Ультракороткое платье с черно-салатовым принтом, туфельки на высоком каблуке – образ светской львицы получился весьма эротичным. Тонкая талия, стройные ноги – фолловеры в Instagram одарили продюсера целым букетом комплиментов."Фигура обалдеть!", "Шикарная женщина!", "Вот это ноги!", "Куколка", "Не перестаю восхищаться вами!", – прокомментировали ролик поклонники Яны Рудковской. Но нашлись и те, кто нашел обстановку дома знаменитости слишком помпезной.Стоит отметить, что не меньшую популярность, чем у звездных родителей, имеет и маленький сын Рудковской и Плющенко Саша, которого они ласково называют Гном Гномычем. В свои пять дет мальчик уже делает успехи в фигурном катании и подает большие надежды. Кроме того, Саша – профессиональная модель, он участвует в рекламных кампаниях популярных брендов.Как писали "Дни.ру", ранее родители наняли Саше логопеда. Видео занятий опубликоно на его страничке в соцсети. Видно, что уроки проходят в игровой форме – ребенок явно не скучает. Наследник Плющенко и Рудковской старательно произносит каждый звук, который ему задает логопед.