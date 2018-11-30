Сергей Шнуров предсказал, что россияне и украинцы помирятся в 2100 году. Лидер группы Ленинград посвятил стихотворение решению президента Украины Петра Порошенко ограничить въезд на Украину россиян в возрасте от 16 (!) до 60 лет.

Сергей Шнуров предсказал, что россияне и украинцы помирятся в 2100 году. Лидер группы "Ленинград" посвятил стихотворение решению президента Украины Петра Порошенко ограничить въезд на Украину россиян в возрасте от 16 (!) до 60 лет.Свое произведение Шнур опубликовал в Instagram. 30 ноября украинский президент опубликовал указ о запрете на въезд мужчин из России на Украину. Он заявил, что ограничения на въезд сделаны против того, чтобы Москва не смогла сформировать на Украине отряды частных армий, которые, по мнению Порошенко, являются фактически представителями российских вооруженных сил.Посмотреть эту публикацию в InstagramДорогие мои киевляне, К вам попасть сложно, как на Парнас, Но взаимное наше влиянье, Никуда не исчезнет от нас. Притяженье народов упруго, И в две тысячи сотом году, Будем слушать, как прежде друг друга, Веру Брежневу и Лободу. Это будет не в эту, не в среду, На границе замочки висят. Я к вам как-нибудь точно приеду, Когда будет мне за шестьдесят.Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 30 Ноя 2018 в 1:39 PSTПорошенко после введения военного положения стал разжигать в стране шпиономанию, считает член ассоциации военных политологов, подполковник запаса, кандидат политических наук Александр Перенджиев. По его словам, для украинских властей любой россиянин – потенциальный шпион, который может приехать в Донбасс или организовать группу для вооруженного восстания.Этот запрет, по мнению политолога, больше вредит самой Украине, потому что люди приезжают в страну либо для ведения бизнеса, что приносит деньги Украине, либо к родственникам."На этом фоне запрет въезда — это разрыв родственных связей, создание напряжения в российском обществе", — подчеркнул Александр Переджиев.Ограничение на въезд для россиян пока действует на время действия на Украине военного положения. Оно введено указом Порошенко с 28 ноября на 30 дней. Формальной причиной этого стал инцидент 25 ноября в Черном море. В районе Керченского моря российские силы береговой охраны погрануправления ФСБ России задержали два бронекатера ВМС Украины "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу".Катера хотели пройти пролив скрытно, без уведомления. На обращения к ним и предложения взять лоцманское сопровождение не отвечали. 24 украинских военных моряка были задержаны и по решению Киевского райсуда Симферополя арестованы на два месяца.