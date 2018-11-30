Ангела Меркель не намерена менять всю систему из-за
единичного случая. Канцлер Германии прокомментировала аварию своего самолета,
из-за которой политик не смогла прибыть на саммит G20.
Ангела Меркель не намерена менять всю систему из-за
единичного случая. Канцлер Германии прокомментировала аварию своего самолета,
из-за которой политик не смогла прибыть на саммит G20.
Экипаж лайнера действовал профессионально. Аварийная
ситуация, возникшая во время перелета канцлера ФРГ в Буэнос-Айрес – случайность,
и кардинальных выводов о безопасности правительственных самолетов сделано не
будет.
"Единичный случай не должен заставлять нас менять всю
систему", – заявила Меркель прессе. Канцлер рассказала, что, когда ей
сообщили о неполадке, Политик призналась, что, когда бортпроводник
проинформировал ее об инциденте, она испугалась, что что-то произошло в стране.
Меркель направлялась из Берлина в Буэнос-Айрес на саммит
G20. Самолет "Конрад Аденауэр" правительство использует для деловых
поездок. Над Нидерландами экипаж неожиданно обнаружил поломку всех систем, которые
обеспечивают связь судна с землей. Лайнер развернулся и совершил
незапланированную посадку в аэропорту Кельна.
Пилот отправил аварийный код 7600, использующийся при потере
связи с диспетчерами. На месте приземления воздушное судно ждали автомобили
пожарной службы. Как сообщается, канцлер отправится на саммит в Аргентину
другим рейсом, утром 30 ноября.
Это не первый инцидент с правительственным самолетом Германии.
В марте прошлого года самолет Меркель сломался перед вылетом в Египет. А недавно
президенту страны Франку-Вальтеру Штайнмайеру пришлось задержаться с отлетом
из-за поломки лайнера, передает .