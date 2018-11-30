Модель из Испании Анхела Понсе станет первым трансгендером,
который будет бороться за титул Мисс Вселенная. Девушка рассказала о
своем детстве, отношении окружающих и мечтах о материнстве.
Модель из Испании Анхела Понсе станет первым трансгендером,
который будет бороться за титул "Мисс Вселенная". Девушка рассказала о
своем детстве, отношении окружающих и мечтах о материнстве.
Анхела родилась и росла мальчиком, но к 16 годам прошла
гормональную терапию. В 24 года, благодаря сложной операции, она полностью
перевоплотилась в женщину. Понсе сообщила, что в детстве эй приходилось тяжело,
окружающие не понимали ее стремления к перемене пола.
Девушка очень часто сталкивается с дискриминацией, даже в сфере моды и красоты, где всегда царила либеральная атмосфера, ее права ущемлялись. "Индустрия
моды любит говорить о свободе и творчестве. Но много раз я ходила на кастинг, и
мне давали мне работу, а потом в агентство звонили и говорили, что передумали,
потому что они узнали, что я транс-женщина", – рассказала красотка.
Модель мечтает не только о короне, девушка грезит
материнством. "В детских домах толпы детей, которые ждут усыновления, и я могу
стать матерью, как и любая другая женщина", – отметила Анхела. Красотка
уверена, что быть родителем – это значит больше, чем просто "наличие яичников".
Понсе надеется, что ее победа в конкурсе красоты покажет, что транс-женщины имеют такие же права, что и другие представительницы
слабого пола. Своим примером Анхела хочет продемонстрировать всему миру, что трансгендер может стать кем угодно: врачом, учителем, политиком и даже "Мисс Вселенной". Об
этом сообщает журнал Time.