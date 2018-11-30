Модель из Испании Анхела Понсе станет первым трансгендером, который будет бороться за титул Мисс Вселенная. Девушка рассказала о своем детстве, отношении окружающих и мечтах о материнстве.

Модель из Испании Анхела Понсе станет первым трансгендером,который будет бороться за титул "Мисс Вселенная". Девушка рассказала освоем детстве, отношении окружающих и мечтах о материнстве.Анхела родилась и росла мальчиком, но к 16 годам прошлагормональную терапию. В 24 года, благодаря сложной операции, она полностьюперевоплотилась в женщину. Понсе сообщила, что в детстве эй приходилось тяжело,окружающие не понимали ее стремления к перемене пола.Девушка очень часто сталкивается с дискриминацией, даже в сфере моды и красоты, где всегда царила либеральная атмосфера, ее права ущемлялись. "Индустриямоды любит говорить о свободе и творчестве. Но много раз я ходила на кастинг, имне давали мне работу, а потом в агентство звонили и говорили, что передумали,потому что они узнали, что я транс-женщина", – рассказала красотка.Модель мечтает не только о короне, девушка грезитматеринством. "В детских домах толпы детей, которые ждут усыновления, и я могустать матерью, как и любая другая женщина", – отметила Анхела. Красоткауверена, что быть родителем – это значит больше, чем просто "наличие яичников".Понсе надеется, что ее победа в конкурсе красоты покажет, что транс-женщины имеют такие же права, что и другие представительницыслабого пола. Своим примером Анхела хочет продемонстрировать всему миру, что трансгендер может стать кем угодно: врачом, учителем, политиком и даже "Мисс Вселенной". Обэтом сообщает журнал Time.