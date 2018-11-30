На юге России непогода: дожди, снег и сильный ветер. Порывы достигают 35 метров в секунду. В порту Геленджика огромные волны отправили ко дну яхту. Она накренилась и затонула за считаные минуты. В Новороссийске действует режим ЧС, отменены занятия в школах. На Ставрополье из-за гололеда закрыли несколько трасс.

На юге России непогода: дожди, снег и сильный ветер. Порывы достигают 35 метров в секунду. В порту Геленджика огромные волны отправили ко дну яхту. Она накренилась и затонула за считаные минуты. В Новороссийске действует режим ЧС, отменены занятия в школах. На Ставрополье из-за гололеда закрыли несколько трасс.Всего-то пять, ну, где-то 10 сантиметров снега. Бывало и больше. Но все это на улицы и дороги выпало меньше чем за сутки. А еще накануне было плюс десять градусов тепла.Прихода арктического воздуха ждали, но снег с дождем подарки застали всех врасплох. За сутки по данным синоптиков погода принесла Ставрополью запас снега, который обычно выпадает за месяц. А сегодня сильный ветер сдувает свежие сугробы на автодороги. Они покрыты сплошным ледяным панцирем. Из-за этого временно перекрыто движение по нескольким краевым автодорогам и на участке федеральной магистрали "Кавказ". Дорожная полиция направляет водителей в объезд. График междугороднего автобусного сообщения сорван. Пока рейсы задерживаются на час.Не лучше обстановка на автодорогах у соседей на Кубани: пробки на подъезде к Армавиру, а черноморское побережье в районе Новороссийска и вовсе леденеет от штормовой боры. Весь личный состав дорожной полиции переведен на усиленный режим несения службы. Водителей просят не выезжать без особой необходимости.Синоптики уверяют, что к выходным потеплеет. Впрочем, местами будет идти снег, и не прекратятся сильный ветер.