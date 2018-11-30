Пострадавший надышался угарным газом

Пострадавший надышался угарным газомУ дежурного караула Собинского пожарно-спасательного гарнизона 28 ноября выдалась непростая смена.В одном из неэксплуатируемых зданий начался серьезный пожар. Туда направили почти все силы местного МЧС. В это время на пульт диспетчера поступило сообщение о запахе дыма из квартиры в 5-этажном доме. Звонили обеспокоенные соседи.Первыми на место происшествия прибыли спасатели, возглавляемые Григорием Мордвинцевым. В то время как пожарный начал эвакуировать жителей верхних этажей, Григорий Григорьевич побежал к горящей квартире. Металлическая дверь оказалась заперта, а у пожарного был только лом. Спустя несколько минут он выломал дверь и вошел в квартиру, заполненную едким дымом.В одной из комнат на диване он нашёл мужчину, который надышался угарным газом и потерял сознание. Собрав все силы, спасатель взвалил мужчину на себя и вынес на свежий воздух. Через некоторое время молодой человек очнулся.Выяснилось, что мужчина уснул, оставив на плите разогревающуюся пищу. Из-за этого и произошёл пожар.