Японские ученые Национального института фундаментальной биологии сделали важное открытие. Они объяснили серьезный вред соли опытным путем.

Японские ученые Национального институтафундаментальной биологии сделали важное открытие. Они объяснили серьезный опытным путем.Специалисты выявилимеханизм, через который соль способствует развитию гипертонии. Этот недуг являетсяодним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире исмерти от инсульта и инфаркта.Развитию болезниспособствует употребление поваренной соли (NaCl). Чем больше хлорида натрия поступаетв организм, тем больше ионов натрия накапливается в плазме крови испинномозговой жидкости. Это возбуждает симпатическую нервную систему,регулирующую кровообращение, сообщает EurekAlert!.Специалисты провели эксперименты намутантных мышах и доказали свои предположения опытным путем. Отметим, что внастоящее время около 40% взрослого населения Земли в возрасте 25 лет истарше страдают от высокого кровяного давления.Ранее медики установили безопасную суточную норму потребления соли.Как выяснилось, недостаток этого элемента в питании так же вреден, как и егопереизбыток. Пять граммов в день – вот та золотая середина, при которой организму.