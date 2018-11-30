Японские ученые Национального института
фундаментальной биологии сделали важное открытие. Они объяснили серьезный вред соли опытным путем.
Японские ученые Национального института
фундаментальной биологии сделали важное открытие. Они объяснили серьезный опытным путем.
Специалисты выявили
механизм, через который соль способствует развитию гипертонии. Этот недуг является
одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире и
смерти от инсульта и инфаркта.
Развитию болезни
способствует употребление поваренной соли (NaCl). Чем больше хлорида натрия поступает
в организм, тем больше ионов натрия накапливается в плазме крови и
спинномозговой жидкости. Это возбуждает симпатическую нервную систему,
регулирующую кровообращение, сообщает EurekAlert!.
Специалисты провели эксперименты на
мутантных мышах и доказали свои предположения опытным путем. Отметим, что в
настоящее время около 40% взрослого населения Земли в возрасте 25 лет и
старше страдают от высокого кровяного давления.
Ранее медики установили безопасную суточную норму потребления соли.
Как выяснилось, недостаток этого элемента в питании так же вреден, как и его
переизбыток. Пять граммов в день – вот та золотая середина, при которой организму.