На номинацию «Безопасная Москва: Лучший сотрудник туристической полиции Москвы» претендовало 11 сотрудников ГУ МВД России по г. Москве...

29 ноября 2018 года состоялась торжественная церемония вручения премии туристической и гостиничной индустрии «Путеводная звезда».На торжественном мероприятии были объявлены названия лучших столичных отелей, компаний, работающих в сфере делового и въездного туризма, городских фестивалей, гастрономических проектов, архитектурных объектов туристического показа. Впервые в этом году была введена специальная номинация «Безопасная Москва: Лучший сотрудник туристической полиции».Перед экспертами была поставлена непростая задача – выбрать победителей из тех, кто сделал Москву популярным туристическим направлением и уже доказал свое превосходство на международном уровне, заслужив высокие оценки мировых экспертов и многочисленных туристов.На номинацию «Безопасная Москва: Лучший сотрудник туристической полиции Москвы» претендовало 11 сотрудников ГУ МВД России по г. Москве.Выбор победителей XIX Премии «Путеводная звезда» прошел в два этапа: в результате первого независимые эксперты сформировали шорт-лист претендентов на победу. Лучшие из лучших определялись в результате второго заседания жюри, где детально рассматривался каждый номинант. Такая методика обеспечила максимально объективную оценку деятельности участников конкурса.По мнению жюри в номинации «Безопасная Москва: Лучший сотрудник туристической полиции Москвы» определилось два победителя: младший лейтенант полиции, инспектор 1 роты специализированного батальона 1 оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве Анна Мирошниченко и капитан полиции, инспектор 2 роты специализированного батальона 1 оперативного полка полиции ГУ МВД России по г. Москве Роман Степанов.Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников поздравил Анну Мирошниченко с победой и вручил ей памятные призы.Заместитель начальника полиции ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Александр Половинка поднялся на сцену, чтобы поблагодарить организаторов этого конкурса и поздравить Романа Степанова с победой. Александр Половинка отметил, что московская полиция показала уровень московского стандарта безопасности, к которому стремятся зарубежные коллеги.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве