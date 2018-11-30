В территориальный отдел полиции обратился генеральный директор одной из фирм. Он сообщил, что ранее работавший в его компании молодой человек и его сообщники планируют совершить на него разбойное нападение...

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД по району Замоскворечье пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в разбойном нападении."В территориальный отдел полиции обратился генеральный директор одной из фирм. Он сообщил, что ранее работавший в его компании молодой человек и его сообщники планируют совершить на него разбойное нападение. Подозреваемые должны были похитить пароли к электронным кошелькам, на которых хранились крупные денежные суммы. В качестве орудия преступления предполагали использовать оружие и сильнодействующие препараты", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Оперативники инсценировали, что директор фирмы уснул в своей квартире. Считая, что все идет по намеченной схеме, организатор группы проник в квартиру и был задержан полицейскими. Им оказался 21-летний житель Московской области. В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий задержаныего соучастники - трое мужчин в возрасте от 18 до 36 лет, двое из которых ранее судимы."При личном досмотре подозреваемых и в ходе обысков по их месту жительства полицейскими обнаружены два пистолета Макарова, пистолет-пулемет и пистолет марки «Glock» и патроны", - рассказала И. Волк.По данному факту следственными органами СУ УВД по ЦАО возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а, б» части 4 статьи 162 и частью 2 статьи 222 УК РФ. Судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк