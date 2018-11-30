Установлено, что злоумышленники ночью похитили елку и установили ее в подъезде по месту проживания...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Ивановское задержали двоих подозреваемых в краже новогодней елки.В отдел полиции обратилась сотрудница одного из столичных супермаркетов, расположенного на Челябинской улице. Она сообщила, что обнаружила пропажу новогодней елки с гирляндами, которая была установлена рядом с магазином.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Магнитогорской улице. Ими оказались двое 20-летних москвичей. Установлено, что злоумышленники ночью похитили елку и установили ее в подъезде по месту проживания. Елка изъята и возвращена владельцам.По данному факту следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73