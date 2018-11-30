При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом...

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве задержали 48-летнего мужчину по подозрению в незаконном хранении наркотиков.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в 8 микрорайоне Зеленограда задержали ранее судимого местного жителя. При обыске по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли сверток с неизвестным веществом. Исследованием установлено, что изъятое является наркотическим средством – марихуаной, массой свыше 145 граммов.Следственным управлением УВД Зеленограда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31