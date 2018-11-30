К молодому человеку подошел неизвестный мужчина, избил его, похитил личные вещи и мобильный телефон и скрылся с места происшествия...

«Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Печатники задержали 24-летнего приезжего, подозреваемого в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В Отдел МВД России по району Печатники обратилась 49-летняя жительница Москвы. Она рассказала, что на Шоссейной улице к ее 18-летнему сыну подошел неизвестный мужчина, избил его, похитил личные вещи и мобильный телефон и скрылся с места происшествия. Молодой человек был доставлен в одну из столичных больниц.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в Тамбове.По данному факту следствием ОМВД России по району Печатники возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18