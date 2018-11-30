Странные события происходят вокруг 13-го саммита G20 в Аргентине. Что это – простые совпадения или на встречу двадцатки наложено проклятие? А может, несчастливое число дает о себе знать?

Странные события происходят вокруг 13-го саммита G20 в Аргентине. Что это –простые совпадения или на встречу двадцатки наложено проклятие? А может,несчастливое число дает о себе знать?За несколько дней до саммита эксперты предупреждали, что онстанет самым конфликтным за всю историю существования этого формата, причем, вомногом благодаря неопределенной позиции Дональда Трампа. Ему и докладсобственных аналитиков о глобальном потеплении не понравился, и с Китаем онникак не разберется.Торговые войны или мир с Си Цзиньпинем – Трамп не можетсделать выбор, отсюда риск того, что итоговой декларации саммита не будет. Впрочем,на двух последних мировых встречах с участием американского президента – саммитовG7 и АТЭС – такой документотсутствовал благодаря позиции Дональда Трампа. Так что тут нет ничего нового.Но капризы лидера США начались еще в самолете по пути вАргентину. Трамп внезапно отказался от встречи с Владимиром Путиным, чем не особорасстроил Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, чтоблагодаря этому у Путина появятся лишние два часа для важных переговоров.Прилетев в Буэнос-Айрес, Трамп начал показывать свой характер.Встречаясь с президентом принимающей встречу страны, американский лидер бросилна пол приемник синхронного перевода. Выслушав приветственную речь МаурисиоМакри, Трамп выразил недовольство ее переводом. "Я лучше понял на вашем языке,чем в моем переводе", – сказал Трамп и бросил на пол устройствосинхронного перевода и наушники.Но самые серьезные проблемы еще до официального началасаммита начались у Ангелы Меркель. Перед вылетом из Берлина сломался еесамолет. Сев на запасной борт, канцлер испытала несколько неприятных минут:через час после взлета и он сломался: вышла из строя вся электроника и связь. Пришлось делать вынужденную слепую посадку вКельне, а так как самолетов для Меркель больше не нашлось, ей пришлось лететь вАргентину ближайшим регулярным рейсом в качестве обычного пассажира.Эксперты не исключают, что немецкие правительственныесамолеты вывели из строя хакеры, устроив масштабную кибератаку. Если это так,то Меркель была в одном шаге от гибели. И неизвестно, как в таком случае проходилбы саммит G20 безодного из ключевых политиков. Но все обошлось, и с опозданием на несколькочасов немецкий канцлер все-таки прибыла в столицу Аргентины.Ну, а с президентом Франции Эммануэлем Макроном произошелказус, ставший поводом для многочисленных шуток в соцсетях. Главу Пятойреспублики забыли встретить в аэропорту официальные лица Аргентины. Покинувсамолет, Макрон спустился по трапу и, не увидев высокопоставленных встречающих,под вспышки фотокамер пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете.В любой другой ситуации в этом не было бы ничего необычного,но именно в эти дни по всей Франции проходят многотысячные акции протеста противвысоких цен на бензин. Участники многочисленных столкновений с полицией все какодин одеты в желтые жилеты, ставшие символом протеста. Светоотражающий жилет -обязательный атрибут каждого французского автомобилиста.Наконец, в первый день саммита в столице Аргентины произошло землетрясение. Толчки магнитудой 3,8 балла были зафиксированы в 16:27мск на глубине 25 километров. О реакции лидеров двадцатки на это событие пока не сообщается.Так что что происходит в Аргентине и почему нынешний саммит G20 ознаменовался сериейстранных происшествий и совпадений? Конспирологи утверждают, что витающее вокругнынешнего общения лидеров двадцатки напряжение, говорит о приближающемся крахе этогоформата общения мировых лидеров. Не исключено, что 13-я встреча глав государствG20 может стать последней.