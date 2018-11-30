Странные события происходят вокруг 13-го саммита G20 в Аргентине. Что это –
простые совпадения или на встречу двадцатки наложено проклятие? А может,
несчастливое число дает о себе знать?
Странные события происходят вокруг 13-го саммита G20 в Аргентине. Что это –
простые совпадения или на встречу двадцатки наложено проклятие? А может,
несчастливое число дает о себе знать?
За несколько дней до саммита эксперты предупреждали, что он
станет самым конфликтным за всю историю существования этого формата, причем, во
многом благодаря неопределенной позиции Дональда Трампа. Ему и доклад
собственных аналитиков о глобальном потеплении не понравился, и с Китаем он
никак не разберется.
Торговые войны или мир с Си Цзиньпинем – Трамп не может
сделать выбор, отсюда риск того, что итоговой декларации саммита не будет. Впрочем,
на двух последних мировых встречах с участием американского президента – саммитов
G7 и АТЭС – такой документ
отсутствовал благодаря позиции Дональда Трампа. Так что тут нет ничего нового.
Но капризы лидера США начались еще в самолете по пути в
Аргентину. Трамп внезапно отказался от встречи с Владимиром Путиным, чем не особо
расстроил Кремль. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что
благодаря этому у Путина появятся лишние два часа для важных переговоров.
Прилетев в Буэнос-Айрес, Трамп начал показывать свой характер.
Встречаясь с президентом принимающей встречу страны, американский лидер бросил
на пол приемник синхронного перевода. Выслушав приветственную речь Маурисио
Макри, Трамп выразил недовольство ее переводом. "Я лучше понял на вашем языке,
чем в моем переводе", – сказал Трамп и бросил на пол устройство
синхронного перевода и наушники.
Но самые серьезные проблемы еще до официального начала
саммита начались у Ангелы Меркель. Перед вылетом из Берлина сломался ее
самолет. Сев на запасной борт, канцлер испытала несколько неприятных минут:
через час после взлета и он сломался: вышла из строя вся электроника и связь. Пришлось делать вынужденную слепую посадку в
Кельне, а так как самолетов для Меркель больше не нашлось, ей пришлось лететь в
Аргентину ближайшим регулярным рейсом в качестве обычного пассажира.
Эксперты не исключают, что немецкие правительственные
самолеты вывели из строя хакеры, устроив масштабную кибератаку. Если это так,
то Меркель была в одном шаге от гибели. И неизвестно, как в таком случае проходил
бы саммит G20 без
одного из ключевых политиков. Но все обошлось, и с опозданием на несколько
часов немецкий канцлер все-таки прибыла в столицу Аргентины.
Ну, а с президентом Франции Эммануэлем Макроном произошел
казус, ставший поводом для многочисленных шуток в соцсетях. Главу Пятой
республики забыли встретить в аэропорту официальные лица Аргентины. Покинув
самолет, Макрон спустился по трапу и, не увидев высокопоставленных встречающих,
под вспышки фотокамер пожал руку сотруднику аэропорта в желтом жилете.
В любой другой ситуации в этом не было бы ничего необычного,
но именно в эти дни по всей Франции проходят многотысячные акции протеста против
высоких цен на бензин. Участники многочисленных столкновений с полицией все как
один одеты в желтые жилеты, ставшие символом протеста. Светоотражающий жилет -
обязательный атрибут каждого французского автомобилиста.
Наконец, в первый день саммита в столице Аргентины произошло землетрясение. Толчки магнитудой 3,8 балла были зафиксированы в 16:27мск на глубине 25 километров. О реакции лидеров двадцатки на это событие пока не сообщается.
Так что что происходит в Аргентине и почему нынешний саммит G20 ознаменовался серией
странных происшествий и совпадений? Конспирологи утверждают, что витающее вокруг
нынешнего общения лидеров двадцатки напряжение, говорит о приближающемся крахе этого
формата общения мировых лидеров. Не исключено, что 13-я встреча глав государств
G20 может стать последней.