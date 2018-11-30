В Германии в эфире одного из телеканалов представитель ВВС ФРГ заявил, что причина незапланированной посадки правительственного борта Ангелы Меркель вызвана неполадками с проводкой.

В Германии в эфире одного из телеканалов представитель ВВС ФРГ заявил, что причина незапланированной посадки правительственного борта Ангелы Меркель вызвана неполадками с проводкой. По его словам, речь идет о — сбое в распределительной коробке на борту, передает ТАСС.Как сообщалось ранее, в четверг из-за технического дефекта в правительственном лайнере Меркель вынуждена была прервать полет в Аргентину на саммит G20.Канцлер провела в полете около часа, когда в небе над Нидерландами экипажем было принято решение о необходимости вернуться в Германию. Самолет Airbus А340 благополучно приземлился в Кельне.