В воскресенье, 2 декабря, в ресторане Подмосковные Veчера пройдет традиционный Ежегодный Рождественский Благотворительный Вечер Action!2018. Партнером мероприятия выступила российская страховая платформа Страховка.Ру, входящая в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна.

В воскресенье, 2 декабря, в ресторане "Подмосковные Veчера"пройдет традиционный Ежегодный Рождественский Благотворительный Вечер"Action!2018". Партнером мероприятия выступила российская страховаяплатформа , входящая в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна.этом году благотворительный вечер состоится в седьмой раз. В рамкахмероприятия пройдет сбор пожертвований для ведущих отечественныхблаготворительных фондов. Среди них – "Подсолнух", "Прикосновение","Созидание", "Жизнь как чудо", "Подарок Ангелу", "Фонд КонстантинаХабенского", "Артист" и других.Такжесобранные средства будут переданы киношколе "Без границ" иблаготворительной программе Никиты Кукушкина, которые оказывают помощь влечении и послеоперационной поддержке взрослых и детей.Особенность "Action!2018"в его кинематографической составляющей. Специально дляблаготворительного вечера режиссеры снимают короткометражные фильмы.Ограничений нет, творец сам волен выбирать тематику ленты. Фильмыдемонстрируются на большом экране и за вознаграждение передаются в дар.свою очередь, получившие право на картину могут распоряжаться ею посвоему усмотрению, а собранные средства направляются на поддержкублаготворительных фондов. Свои ленты на мероприятии представят многиеименитые российские режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Борис Хлебников, Анна Меликян, Константин Богомолов и другие.По словам исполнительного директора Страховка.Ру Кирилла Нечухаева, холдинг S8 Capital, в состав которого входит Страховка.Ру, и ее основатель Армен Саркисян не первый год поддерживают благотворительные фонды и участвуют в подобных акциях."Наша компания только включается в эту деятельность, и начать мы решили с сотрудничества с проектом "Action!2018"благодаря его давно сложившейся репутации и возможности оказатьподдержку сразу многим уважаемым российским фондам", – отметил Нечухаев. Мероприятие "Action!" – лишь одно из направлений благотворительной работы холдинга."Страховка.Ру"– российская страховая платформа, помогающая сравнить, настроить подсобственные потребности и купить страховку в режиме онлайн. Сегодня Страховка.Рупредлагает быстро и надежно оформить страховку для выезжающих за рубеж, от несчастныхслучаев, а также имущества и автомобиля.Быстро подобрать и оплатить оптимальныйвариант позволяет удобная и понятная навигация сайта. Получить полисможно любым удобным способом.