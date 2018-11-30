В воскресенье, 2 декабря, в ресторане Подмосковные Veчера
пройдет традиционный Ежегодный Рождественский Благотворительный Вечер
Action!2018. Партнером мероприятия выступила российская страховая
платформа Страховка.Ру, входящая в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна.
В воскресенье, 2 декабря, в ресторане "Подмосковные Veчера"
пройдет традиционный Ежегодный Рождественский Благотворительный Вечер
"Action!2018". Партнером мероприятия выступила российская страховая
платформа , входящая в холдинг S8 Capital Армена Саркисяна.
В
этом году благотворительный вечер состоится в седьмой раз. В рамках
мероприятия пройдет сбор пожертвований для ведущих отечественных
благотворительных фондов. Среди них – "Подсолнух", "Прикосновение",
"Созидание", "Жизнь как чудо", "Подарок Ангелу", "Фонд Константина
Хабенского", "Артист" и других.
Также
собранные средства будут переданы киношколе "Без границ" и
благотворительной программе Никиты Кукушкина, которые оказывают помощь в
лечении и послеоперационной поддержке взрослых и детей.
Особенность "Action!2018"
в его кинематографической составляющей. Специально для
благотворительного вечера режиссеры снимают короткометражные фильмы.
Ограничений нет, творец сам волен выбирать тематику ленты. Фильмы
демонстрируются на большом экране и за вознаграждение передаются в дар.
В
свою очередь, получившие право на картину могут распоряжаться ею по
своему усмотрению, а собранные средства направляются на поддержку
благотворительных фондов. Свои ленты на мероприятии представят многие
именитые российские режиссеры: Тимур Бекмамбетов, Борис Хлебников, Анна Меликян, Константин Богомолов и другие.
По словам исполнительного директора Страховка.Ру Кирилла Нечухаева, холдинг S8 Capital, в состав которого входит Страховка.Ру, и ее основатель Армен Саркисян не первый год поддерживают благотворительные фонды и участвуют в подобных акциях.
"Наша компания только включается в эту деятельность, и начать мы решили с сотрудничества с проектом "Action!2018"
благодаря его давно сложившейся репутации и возможности оказать
поддержку сразу многим уважаемым российским фондам", – отметил Нечухаев. Мероприятие "Action!" – лишь одно из направлений благотворительной работы холдинга.
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