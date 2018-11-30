Проход судов через Керченский пролив закрыт. Это связано с сильным ветром и штормовым предупреждением. Проход закрыт с вечера 28 ноября. Запрет будет сохраняться до улучшения погоды. Но хорошую погоду ждут только 1-2 декабря.

Проход судов через Керченский пролив закрыт. Это связано с сильным ветром и штормовым предупреждением. Проход закрыт с вечера 28 ноября. Запрет будет сохраняться до улучшения погоды. Но хорошую погоду ждут только 1-2 декабря.Ветер достигает 13-18 метров в секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на Росморречфлот. При этом метеорологический прогноз пока неблагоприятный. 1 декабря, по данным МЧС России по Крыму, ожидается усиление ветра до 20-22 метров в секунду, будет дождь, мокрый снег, местами гололед. Высота волн прогнозируется в 2,5 метра. При этом по Керченскому проливу волны будут достигать 3,5 метра.Синоптики предупреждают о возможном медленном обледенении судов.Также сильные осадки, похолодание и усиление ветра ожидается на территории Кубани. С 27 ноября в Краснодарском крае объявлено экстренное предупреждение. Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. При неблагоприятных условиях перевозку грузов останавливают.25 ноября проход через Керченский пролив также временно закрывался. В это время к нему без подачи уведомления на проход и не отзываясь на обращения российской береговой охраны приближались два бронекатера ВМС Украины и буксир. Они опасно маневрировали. Остановились катера и буксир только после применения оружия. Трое моряков получили легкие ранения. 24 украинских моряка арестованы на 60 суток.