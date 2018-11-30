В норвежском Лиллестреме состоялась спринтерская гонка второго этапа Кубкам мира по лыжным гонкам. В женской сетке соревнований победительницей стала шведская лыжница Йонна Сундлинг, которая преодолела дистанцию с результатом 2.52,76 секунды.

В норвежском Лиллестреме состоялась спринтерская гонка второго этапа Кубкам мира по лыжным гонкам. В женской сетке соревнований победительницей стала шведская лыжница Йонна Сундлинг, которая преодолела дистанцию с результатом 2.52,76 секунды.Следом за шведкой финишировала ее соотечественница Стина Нильссон, которая отстала от Сундлинг на 0,34 секунды. Третье место заняла американская лыжница Сейди Бьорнсен, отставание которой от первой строчки составило 3,03 секунды.Лучшей из российских спортсменок стала Наталья Медведева, добравшаяся до полуфинала этапа Кубка мира.