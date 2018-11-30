В Москве инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился в пьяном виде сын Игоря Талькова.
В Москве инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился в пьяном виде сын Игоря Талькова, передает ТАСС.
Как сообщили в правоохранительных органах, 37-летний водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, он будет лишен водительских прав.
28 ноября на Востряковском проезде представители ГИБДД остановили иномарку, за рулем которой находился сын известного певца Игоря Талькова Игорь в состоянии алкогольного опьянения. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем.