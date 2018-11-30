В Москве инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился в пьяном виде сын Игоря Талькова.

В Москве инспекторы ДПС остановили автомобиль, за рулем которого находился в пьяном виде сын Игоря Талькова, передает ТАСС.Как сообщили в правоохранительных органах, 37-летний водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, он будет лишен водительских прав.28 ноября на Востряковском проезде представители ГИБДД остановили иномарку, за рулем которой находился сын известного певца Игоря Талькова Игорь в состоянии алкогольного опьянения. За подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления автомобилем.