Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, что ей предлагали огромные деньги за участие в реалити-шоу Дом-2. Об этом знаменитость рассказала в своем влоге Пятница с Региной на сайте YouTube.

ТелеведущаяРегина Тодоренко рассказала, что ей предлагали огромные деньги за участие вреалити-шоу "Дом-2". Об этом знаменитость рассказала в своем влоге "Пятницас Региной" на сайте YouTube.Регина ожидала начала интервью с Ксенией Бородиной, которая многолет является ведущей скандальной телестройки. В связи с этим Тодоренко вспомнила,что пять-шесть лет назад редакторы "Дома-2" присылали ей письмо с предложениемо работе. За съемки Тодоренко обещали неприлично большой гонорар – три тысячи долларовв месяц.Шоумен Петр Романов, которому телеведущая рассказала оприглашении, был очень удивлен тем, что Регина смогла устоять и не согласиласьна участие в телестройке. Мужчина даже пошутил, что ему никогда не давали таких огромных сумм.Отметим, что, беседуя с Бородиной, Тодоренко первым деломспросила, почему та 15 лет работает в "Доме-2". Ксения сообщила, что ее постоянно зовут в другие проекты, но она отказывается,так как хочет оставить время для семьи.Добавим, что ранее Бородина рассказывала прессе, чтостарается каждую свободную минуту уделять дочерям. "Для меня воспитание детей– неотъемлемая и важная часть жизни. Нет такого, чтобы я сбагрила их на нянюили мужа, а сама ушла развлекаться", – заверила Ксения.Ведущая заявила, чтоона мягкая мама, когда дети совсем еще малыши. Однако едва младшей дочери Теонеисполнилось три года, как она стала спрашивать и с нее. Что уж говорить остаршей Марусе. Бородина и сама признала, что той достается. Девочкаучится в третьем классе, она отличница. А еще Маруся занимается художественнойгимнастикой.