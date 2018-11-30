Телеведущая
Регина Тодоренко рассказала, что ей предлагали огромные деньги за участие в
реалити-шоу Дом-2. Об этом знаменитость рассказала в своем влоге Пятница
с Региной на сайте YouTube.
Телеведущая
Регина Тодоренко рассказала, что ей предлагали огромные деньги за участие в
реалити-шоу "Дом-2". Об этом знаменитость рассказала в своем влоге "Пятница
с Региной" на сайте YouTube.
Регина ожидала начала интервью с Ксенией Бородиной, которая много
лет является ведущей скандальной телестройки. В связи с этим Тодоренко вспомнила,
что пять-шесть лет назад редакторы "Дома-2" присылали ей письмо с предложением
о работе. За съемки Тодоренко обещали неприлично большой гонорар – три тысячи долларов
в месяц.
Шоумен Петр Романов, которому телеведущая рассказала о
приглашении, был очень удивлен тем, что Регина смогла устоять и не согласилась
на участие в телестройке. Мужчина даже пошутил, что ему никогда не давали таких огромных сумм.
Отметим, что, беседуя с Бородиной, Тодоренко первым делом
спросила, почему та 15 лет работает в "Доме-2". Ксения сообщила, что ее постоянно зовут в другие проекты, но она отказывается,
так как хочет оставить время для семьи.
Добавим, что ранее Бородина рассказывала прессе, что
старается каждую свободную минуту уделять дочерям. "Для меня воспитание детей
– неотъемлемая и важная часть жизни. Нет такого, чтобы я сбагрила их на няню
или мужа, а сама ушла развлекаться", – заверила Ксения.
Ведущая заявила, что
она мягкая мама, когда дети совсем еще малыши. Однако едва младшей дочери Теоне
исполнилось три года, как она стала спрашивать и с нее. Что уж говорить о
старшей Марусе. Бородина и сама признала, что той достается. Девочка
учится в третьем классе, она отличница. А еще Маруся занимается художественной
гимнастикой.