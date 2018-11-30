Два представителя Континентальной хоккейной лиги – нижегородское Торпедо и рижское Динамо проведут контрольные поединки с хоккейной сборной Великобритании. Игры между командами состоятся в 2019 году.

Два представителя Континентальной хоккейной лиги – нижегородское "Торпедо" и рижское "Динамо" проведут контрольные поединки с хоккейной сборной Великобритании. Игры между командами состоятся в 2019 году.9-го февраля рижские динамовцы встретятся с соперником с Туманного Альбиона в английском городе Ковентри, сообщает РИА Новости. А 27 и 28 апреля нижегородские торпедовцы проведут два поединка с британскими хоккеистами в Ноттингеме и Шеффилде соответственно.Напомним, что ранее руководители КХЛ организовали ряд поединков регулярного чемпионата в европейских городах. Так, несколько игр лиги были сыграны в Цюрихе и Вене. Также глава КХЛ Дмитрий Чернышенко ранее сообщал о ведущихся переговорах с четырьмя европейскими клубами об их возможном вступлении в лигу.