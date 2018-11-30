С инсультом госпитализирован в одну из московских клиник физик, лауреат Нобелевской премии, академик РАН Жорес Алферов. 88-летнего ученого с совещания увезли на скорой помощи.

С инсультом госпитализирован в одну из московских клиник физик, лауреат Нобелевской премии, академик РАН Жорес Алферов. 88-летнего ученого с совещания увезли на скорой помощи.С 1953 года Жорес Алферов работает в Физико-техническом институте имени Иоффе, напоминает РИА Новости. Он окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института. Алферов разрабатывал первые отечественные транзисторы. А с начала 1990-х годов занимался исследованием свойств наноструктур пониженной размерности. Среди них квантовых проволок и квантовых точек. В послужном списке Жореса Алферова 50 изобретений, три монографии и более пятисот научных работ.Позднее стало известно, что первоначальный диагноз не подтвердился: у Алферова случился не инсульт, а гипертонический криз.