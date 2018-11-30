24-летняя певица Екатерина Кищук рассказала, чем будет заниматься после того, как покинет группу Serebro. Правда, потом пожалела о своих словах.

24-летняя певица Екатерина Кищук рассказала, чем будетзаниматься после того, как покинет группу Serebro. Правда, потом пожалела о своих словах.Екатерина сообщила, что собирается уйти в порно. Об этом онанаписала в своем аккаунте в Twitter.Почитатели поддержали красотку. Фанаты отмечали, что будутвнимательно следить за развитием ее карьеры."Ну хоть какая-то да хорошая новость в этом году (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Буду следитьза новыми коллаборациями!", "Есть видео, где она уходит в порнуху?","если нужен оператор, пишите", "Буду главнымфанатом твоих фильмов", "Да!!!!!!!!!!!!Наконец-то, буду следить зановыми клипами!" – юморили интернет-обыватели в Сети.Позже Екатерина поняла, что сделала слишком громкоезаявление. "Дошутилась", – твитнула она позже, прикладывая ссылку на новостную заметкус заголовком: "Солистка группы Serebro объявила о начале карьеры в порно".Поклонники мужскогопола отметили, мол, расстроены, что пост пышногрудой фаворитки продюсера Максима Фадеева оказался розыгрышем. "Пранк вышелиз-под контроля", – написал фолловер.Напомним, что отпродюсера Максима Фадеева сбежали солистки коллектива Serebro. Сначаластало известно, что группу покидает Ольга Серябкина. Вслед за ней навольные хлеба отправились и остальные участницы – Татьяна Моргуноваи Екатерина Кищук .