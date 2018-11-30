24-летняя певица Екатерина Кищук рассказала, чем будет
заниматься после того, как покинет группу Serebro. Правда, потом пожалела о своих словах.
24-летняя певица Екатерина Кищук рассказала, чем будет
заниматься после того, как покинет группу Serebro. Правда, потом пожалела о своих словах.
Екатерина сообщила, что собирается уйти в порно. Об этом она
написала в своем аккаунте в Twitter.
Почитатели поддержали красотку. Фанаты отмечали, что будут
внимательно следить за развитием ее карьеры.
"Ну хоть какая-то да хорошая новость в этом году (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Буду следить
за новыми коллаборациями!", "Есть видео, где она уходит в порнуху?",
"если нужен оператор, пишите", "Буду главным
фанатом твоих фильмов", "Да!!!!!!!!!!!!Наконец-то, буду следить за
новыми клипами!" – юморили интернет-обыватели в Сети.
Позже Екатерина поняла, что сделала слишком громкое
заявление. "Дошутилась", – твитнула она позже, прикладывая ссылку на новостную заметку
с заголовком: "Солистка группы Serebro объявила о начале карьеры в порно".
Поклонники мужского
пола отметили, мол, расстроены, что пост пышногрудой фаворитки продюсера Максима Фадеева оказался розыгрышем. "Пранк вышел
из-под контроля", – написал фолловер.
Напомним, что от
продюсера Максима Фадеева сбежали солистки коллектива Serebro. Сначала
стало известно, что группу покидает Ольга Серябкина. Вслед за ней на
вольные хлеба отправились и остальные участницы – Татьяна Моргунова
и Екатерина Кищук .