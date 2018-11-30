Мошенник попросил «покататься» и уехал на чужом транспорте

Мошенник попросил «покататься» и уехал на чужом транспортеСудогодский районный суд вынес приговор угонщику из Московской области. В апреле этого года мужчина решил украсть мотоцикл у жителя Судогодского района.Он позвонил молодому человеку, продающему свой транспорт, сообщив о желании его приобрести. Встретившись с продавцом, угонщик попросил «проехаться», чтобы оценить мощность мотоцикла. Для того, чтобы войти в доверие, мошенник оставил потерпевшему свою куртку и сумку «билетами Банка приколов» вместо денег. Затем он сел на мотоцикл и уехал.На угнанном «железном коне» мужчина доехал до своего дома в Московской области. Ущерб составил 200 тысяч рублей.Мошенника приговорили к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.