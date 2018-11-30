Сбежавший из Грузии, лишенный ее гражданства и осужденный у себя на родине за коррупцию и подготовку убийства, экс-президент Михаил Саакашвили призывает к акциям неповиновения. В стране прошли выборы президента и беглому уголовнику понравилась победа Саломе Зурабишвили.

Сбежавший из Грузии, лишенный ее гражданства и осужденный у себя на родине за коррупцию и подготовку убийства, экс-президентМихаил Саакашвили призывает к акциям неповиновения. В стране прошли выборыпрезидента и беглому уголовнику понравилась победа Саломе Зурабишвили.Впервые в истории в Грузии пост президента займет женщина,во втором туре Зурабишвили обошла Григория Вашадзе. Он и его сторонники, вчисло которых входит беглый экс-президент Саакашвили, поражение не признают ипризывают, как они говорят, настоящих европейских грузин выйти 2 декабря намитинг в центре Тбилиси.Прошедшие выборы оппозиция назвала самыми грязными за всюисторию страны. По всей видимости, она мечтает повторить успех революцию роз пятнадцатилетнейдавности.Власти Грузии пообещали, что заявления Саакашвили неповлияют на итоги выборов. "Грузия выбрала своего президента. Будет этопризнавать Саакашвили или нет, ничего не изменит. Оппозиция должна признатьпоражение, но им это очень трудно дается", – сказал лидер правящей партии"Грузинская мечта" Арчил Талаквадзе. Мэр Тбилиси Каха Каладзе такжеотметил, что заявления Саакашвили уже никому не интересны, сообщает РИА Новости.Саломе Зурабишвили поддерживала на выборах партия"Грузинская мечта" во главе с олигархом Бидзиной Иванишвили. В партии не разговорили, что отсутствующий в стране Михаил Саакашвили попытается раскачатьситуацию, но всерьез его заявления не воспринимают.Новый президент Грузии родом из Франции: Саломе Зурабишвили родилась в семье эмигрантов. Она занимала несколько важных постов в МИД Франции, а также была и министром иностранных дел Грузии в 2004—2006 годах.Зурабишвили уже сделала несколько важных заявлений.В частности, она сказала, что не готова сотрудничать с Россией. Избранный президент отметила, что Тбилиси занимает проевропейскую позицию. Если Запад, Европа илиСША начнут диалог с Россией, то Грузия тоже будет рядом.