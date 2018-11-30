Украина ввела запрет на въезд в страну мужчин с российским гражданством от 16 до 60 лет. В стране, как известно, - военное положение. Кроме того, Петр Порошенко призвал ужесточить требования к регистрации для россиян, которые уже въехали на территорию Украины.

Украина ввела запрет на въезд в страну мужчин с российским гражданством от 16 до 60 лет. В стране, как известно, — военное положение. Кроме того, Петр Порошенко призвал ужесточить требования к регистрации для россиян, которые уже въехали на территорию Украины.Пять лет назад Украина уже ограничивала въезд для мужчин в возрасте до 60 лет. Россиянам на границе уделяли повышенное внимание, но все же пропускали. Хотя официально запрет никто не отменял, похоже, военное положение – повод вспомнить прежние доклады."Осуществляется непропуск граждан РФ, лиц мужского пола, в возрасте от 16 до 60 лет. Что касается граждан Украины, никаких ограничений не существует. В случае возникновения обстановки гуманитарного характера граждан РФ, которые едут на похороны или с какой-либо другой гуманитарной целью, мы пропускаем", — заявил Петр Цигикал, глава Госпогранслужбы Украины.Петр Порошенко пояснил запрет тоже старыми формулировками: ограничения нужны якобы для того, чтобы Россия не создавала отряды частных военных кампаний на территории Украины. Более того, он предложил усложнить жизнь россиянам, которые все же смогли проехать, например, в Запорожье или в Харьков: "Я бы ужесточил требования к регистрации граждан РФ, особенно в областях, в которых введено военное положение. Предложения прошу внести мне в течение 24 часов на утверждение".Введенные ограничения, похоже, уже заработали. Так, например, на Украину не пустили солиста Большого театра Андрея Меркурьева, он ехал в Одессу на показ поставленного им балета "Крик", а ведь артист даже получал благодарности от министра культуры Украины. За последние двое суток не смогли пройти пограничный контроль более ста человек с российскими паспортами."Это сделано в рамках общей украинской концепции по максимальному затруднению общения между народами России и Украины. Кроме того, опять-таки это провокация украинских коллег, которая направлена на то, чтобы добиться от РФ зеркального ответа и затем выйти на визовые отношения, а то и вообще на разрыв дипломатических отношений", — считает Денис Денисов, директор украинского филиала Института стран.Еще один запрет, связанный с введением военного положения: несмотря на обещания Киева не влиять на избирательный процесс, в 10 регионах страны отменяются местные выборы 23 декабря. Ограничения коснутся тех областей, которые граничат с Россией, с Приднестровьем или имеют выход в море. Соответствующий документ размещен на сайте украинского Центризбиркома. Эксперты полагают, что это еще одна мера подготовки нынешние власти к предстоящим президентским выборам."Не надо забывать, что на Украине идет небольшая реформа по децентрализации, и сегодня большое количество ресурсов передано в муниципальные органы власти, то есть спущено до уровня областей, и перед выборами допустить туда оппонентов – это лишение финансового и иного контроля над данными регионами, а это регионы оппозиционные", — пояснил Олег Новинский, политолог, эксперт Центра Евразийской интеграции.В ЦИК Украины подчеркивают, что выборы мэров или местных депутатов в указанных регионах можно будет провести только в случае отмены военного положения или после его окончания. Киев обещает снять режим 26 декабря.