Экипажи украинских кораблей, задержанных в Крыму, находятся в московском СИЗО Лефортово. Моряков разместили в одиночных камерах.

Экипажи украинских кораблей, задержанных в Керченском проливе, находятся в московском СИЗО "Лефортово". Моряков разместили в одиночных камерах, поскольку они пока на карантине, чувствуют себя все хорошо, жалоб на условия содержания не имеют, рассказали РИА Новости правозащитники. В "Лефортово" находится 21 человек из 24 задержанных.25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили границу России и вошли в территориальное море РФ. Требованиям российских властей они не подчинялись и опасно маневрировали. Корабли с 24 моряками задержали, трое украинских военных были ранены – они госпитализированы.