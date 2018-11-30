ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Колодчука Владимира Валентиновича...

ОУР УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Колодчука Владимира Валентиновича, 04.04.1986 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 26.11.2008.Приметы: на вид 30-35 лет, рост 165-170 см, нормального телосложения, волосы светлые средней длины.Был одет: черная толстовка, черные джины, черные ботинки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 965-14-01 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73