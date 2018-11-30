ОМВД России по району Нагатинский затон устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Поляковой Капиталины Валентиновны, 27.01.2004 года рождения...

ОМВД России по району Нагатинский затон устанавливают местонахождение пропавшей без вести несовершеннолетней Поляковой Капиталины Валентиновны, 27.01.2004 года рождения, жительницу г. Москвы, которая 23 ноября 2018 года ушла из дома на Судостроительной улице и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.Приметы: славянской народности, на вид 15-16 лет, рост 150-155 см., худощавого телосложения, волосы вьющиеся рыжие (стрижка «карэ»).Была одета: розовый в белых звездах пуховик, черные спортивные штаны, черный ремень, рубашка в бело-синюю полоску.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22