Прокуратура устроила проверку

Прокуратура устроила проверкуВ Гусь-Хрустальном в аптечном пункте ООО «Фармлайн» завышают цены на лекарственные средства. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Так, например, медикамент «Омник» стоит на 297,90 рублей дороже, чем положено, а «Лозап-с» продают с превышением на 102,92 рубля, «Пульмикорт» - на 11,04 рублей, «Лазолван» - на 20,07 рублей, «Конкор» – на 60,52 рублей, «Торвакард - на 7,09 рублей.В адрес директора аптеки внесено представление с требованием устранить нарушения и не допускать их впредь.Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.