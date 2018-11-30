Авария случилась на автодороге «Сенинские Дворики–Ковров–Шуя–Кинешма»

Авария случилась на автодороге «Сенинские Дворики–Ковров–Шуя–Кинешма»В Ковровском районе произошло смертельное ДТП с пешеходом. Авария случилась на автодороге «Сенинские Дворики–Ковров–Шуя–Кинешма» ранним утром 30 ноября, сообщают наши коллеги из «».По предварительной информации, 64-летний водитель, управляя автомобилем Ford, совершил наезд на 73-летнюю бабушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.В результате происшествия пенсионерка скончалась на месте ДТП до приезда врачей скорой медицинской помощи.