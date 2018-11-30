30.11.2018

2018-11-30 19:56:01

В Москве после столкновения с газовозом загорелся автомобиль

В Москве произошло жуткое происшествие. Автомобиль "Газель" загорелся, врезавшись в газовоз.



Сообщается, что пламя охватило кузов и моторный отсек. На место ЧП прибыли экстренные службы. По предварительным данным, никто не пострадал, передает .